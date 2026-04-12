Впервые за десятилетие у ARM появился конкурент, оцененный почти в $4 млрд: за ним стоит NVIDIA

Компания SiFive, основанная в 2015 году инженерами из Калифорнийского университета в Беркли, которые разработали проект микросхемы с открытым исходным кодом, привлекла дополнительные $400 млн в рамках раунда финансирования, который превысил предложение, оценив компанию в $3,65 млрд.





Эта сделка интересна по нескольким причинам. Во-первых, открытая архитектура чипа RISC-V от SiFive базируется на RISC-процессоре, а не на процессорах Intel x86 или ARM — двух основных типах процессоров, которые в настоящее время используются в системах искусственного интеллекта NVIDIA на базе графических процессоров. Кроме того, в этом раунде инвестиций брала участие компания NVIDIA, а также длинный список венчурных фондов, фондов прямых инвестиций и хедж-фондов.

Раунд возглавила компания Atreides Management, основанная бывшим крупным инвестором Fidelity Гэвином Бейкером (Atreides также инвестировала в компанию Cerebras Systems на сумму $1 млрд) Среди других инвесторов в этом раунде — Apollo Global Management, D1 Capital Partners, Point72 Turion, T. Rowe Price, Sutter Hill Ventures и другие.

Бизнес-модель SiFive похожа на модель ARM прошлых лет — компания лицензирует свои разработки микросхем тем, кто модифицирует их для собственных нужд, и не продает. (В марте ARM изменила свою модель, выпустив первую в истории изготовленную ею микросхему — чип для искусственного интеллекта, разработанный совместно с Meta и созданный для таких клиентов, как OpenAI, Cerebras и Cloudflare).





«В течение десятилетий проприетарные ISA ограничивали то, как самые совершенные разработчики чипов в мире создают и дифференцируют свой кремний. SiFive разрушает эту парадигму — высвобождая полный потенциал открытого стандарта RISC-V именно тогда, когда индустрия больше всего в этом нуждается», — говорит Гэвин Бейкер.

Компания SiFive занимает особое место благодаря открытым, а не проприетарным разработкам чипов, а также нейтральности, независимой от конкретных клиентов. Фактически, по оценкам Pitchbook, SiFive не привлекала инвестиции с марта 2022 года, когда ей удалось привлечь $175 млн под руководством Coatue Management при предварительной оценке в $2,33 млрд. В том раунде также участвовали Intel Capital, Qualcomm Ventures и Aramco Ventures.

До недавнего времени RISC-V был более известен как чип для небольших задач, например, для встраиваемых систем. Но благодаря этим инвестициям и вниманию со стороны NVIDIA, SiFive переходит к разработке процессоров для центров обработки данных, использующих ИИ. Разработки SiFive будут работать с программным обеспечением NVIDIA CUDA и NVLink Fusion — системой стоечных серверов, которая позволяет подключать различные процессоры к «фабрике ИИ» NVIDIA.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Другими словами, пока конкуренты Intel и AMD стремятся конкурировать с графическими процессорами NVIDIA, NVIDIA поддерживает 11-летний стартап, способный разрабатывать процессоры на основе открытой и вполне альтернативной технологии.

«Гиперскейлеры дали четко понять, что пришло время ускорить доступность открытых стандартных альтернатив для центров обработки данных. Их постоянная просьба — это кастомизированные решения CPU в форме IP, которые позволят им существенно дифференцировать свои вычислительные решения для ЦОД», — объясняет Патрик Литтл, председатель совета директоров и генеральный директор SiFive.

По словам Литтла, текущий раунд Series G является финальным частным раундом финансирования компании перед выходом на IPO. Средства будут направлены на три направления: расширение дорожной карты высокопроизводительных скалярных, векторных и матричных RISC-V CPU, ускорение разработки программного обеспечения для центров обработки данных — в частности на базе CUDA, Red Hat и Ubuntu — а также тесное сотрудничество с клиентами для оптимизации пути к развертыванию решений.

По данным самой компании, ее IP уже используется в более 500 дизайнах, а общее количество отгруженных ядер превысило 10 миллиардов. Более широкий контекст инвестиций — стремительно растущий спрос гиперскейлеров на кастомные чипы. Amazon в апреле 2026 года выделил $50 млрд на собственную программу разработки чипов Trainium, позиционируя собственный кремний для ИИ как стратегическую инфраструктурную необходимость.

SiFive предлагает гиперскейлерам третий путь: IP для RISC-V CPU, полностью кастомизируемый, архитектурно независимый и построенный на открытом стандарте, который ни один покупатель не может заблокировать.

Источник: TechCrunch