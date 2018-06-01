ARM анонсировала новые CPU Cortex-A76, GPU Mali-G76 и VPU Mali-V76

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Компания ARM разработала три новых компонента процессоров для мобильных устройств, которые призваны обеспечить более высокую производительность, улучшенные игровые возможности, поддержку видео UHD 8K и улучшенные возможности искусственного интеллекта.

Новые архитектуры являются частью клиентской IP-платформы ARM 2019 года и соответствуют требованиям собственной платформы AI/ML разработки Project Trillium. Новый CPU ARM Cortex-A76 является последним в линейке высокопроизводительных процессоров компании. Чипы на базе серии Cortex-A7x, созданной для применения в составе ноутбуков, уже можно встретить в компьютерах на базе Windows10. Прошлогодняя модель Cortex-A75 позволяла обеспечить до 20 часов автономной работы. Как отмечают в ARM, новая версия Cortex-A76 обеспечивает прирост эффективности на 40% при одновременном увеличении производительности на 35%.

Серия графических ускорителей ARM Mali-G также получила обновлённую версию G76, которая появится в 2019 году. Она обеспечит прирост эффективности и производительности на уровне 30% по сравнению архитектурой нынешнего поколения, используемой в составе Mali-G72 модельного ряда 2017 года. Благодаря этому большее количество мобильных устройств сможет запускать требовательные игры, в том числе проекты с элементами виртуальной и дополненной реальностей.

Наконец, новый VPU Mali-V76 будет способен декодировать либо один поток в разрешении UHD 8K с частотой до 60 кадров в секунду, либо одновременно четыре потока в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду. Если же понизить разрешение до стандартного HD, то можно обрабатывать 16 потоков одновременно.

Источник: Engadget