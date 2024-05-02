Американские военные показали Bradley M2A4E1, новейшую модель с активной защитой, которую получит армия вместо каждого Bradley, отправленного в Украину. Количество модернизированных «Брэдли» не разглашалось, но речь идет о десятках машин. Таким образом поставки оружия для защиты от российских оккупантов будут способствовать обновлению технического парка бронетехники США и заключению контрактов с производителями.

Среди усовершенствований новой модели — активная защита Iron Fist, усовершенствованный инфракрасный прицел высокой четкости и климат-контроль в отделении для десанта. Необходимость в активной защите для этих БМП армия определила еще 8 лет назад, однако проект сталкивался с финансовыми и техническими трудностями.

Производителем системы защиты для Bradley стала компания из Израиля Elbit Systems. Активная защита работает против ракет и снарядов — боеприпас-перехватчик отстреливается в приближающуюся угрозу.

Согласно последним данным Пентагона, США отправили в Украину более 200 единиц Bradley M2A2, вместе с другими бронемашинами американского производства, БМП Stryker. Bradley впервые прибыли на поле боя в Украине почти год назад. Бронемашины получили положительные отзывы ВСУ, в частности отмечался защита, сохраняющая жизни бойцов, и огневая мощь. Вооружение Bradley состоит из бронебойных ракет TOW и цепной пушки M242 Bushmaster калибра 25 мм.

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Источники: Defense Express, Business Insider,