БМП M2A2 Bradley перенес прямое попадание снаряда от РСЗО «Град» в башню — экипаж успешно эвакуировался

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр поделилась рассказом воинов 47-й бригады о прочности американской бронетехники. Во время БМП Bradley был поражен прямым попаданием снаряда РСЗО «Град». При этом весь экипаж выжил и эвакуировался, а механик-водитель смог отвести машину в безопасное место, а затем потушить.

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На фото поврежденный Bradley не выглядит слишком разбитым, хотя ясно, что пострадали внешние приборы и ходовая часть. Сейчас машина находится в ремонте, а ее экипаж уже несет службу на другой технике. Пострадавшая башня находится на своем месте, а броня на первый взгляд не пробита и не деформирована – разительный контраст с «летающими» башнями и расползающейся броней российских танков.

В результате квалифицированный экипаж может вновь участвовать в боях на современной технике, а сама бронемашина также вернется в строй. Как говорят российские оккупанты, «потерь нет». Ситуация наглядно демонстрирует разницу в уровне техники россии и США и объясняет большее количество погибших в силах врага. Анна Маляр отметила: не существует техники, которую нельзя уничтожить, но есть техника, которая спасает жизни.

На вооружении Сил обороны Украины находится модификация Bradley M2A2 ODS. Ее конструкция была доработана с четом боевого опыта операции «Буря в пустыне». Броня БМП была усилена, а десантное отделение переработано – скамейки позволяют быстрее покинуть машину. Экипаж состоит из командира, механика-водителя и наводчика, машина способна транспортировать 6-7 человек десанта. Из вооружения в наличии пушка 25 мм, пулемет 7,62 мм и ПТРК TOW.