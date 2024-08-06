Аромат власти: ученые воссоздали духи Юлия Цезаря и планируют их продавать

Исследователи из Ассоциации ароматической культуры и туризма реконструировали духи «Telinum», которыми пользовался Юлий Цезарь, на основе исторических данных и археологических находок.

Исследования проводились под руководством доцента Ченкера Атилы с археологического факультета Университета Сивас Джумхуриет в Турции. К проекту присоединились парфюмеры из Милана и дизайнер ароматов Бихтер Тюркан Эргюль.

Римляне отдавали предпочтение простым парфюмерным формулам. Самым популярным ароматом был родиум, который изготавливали из розового масла и… пота гладиаторов. Последний ценили не меньше, чем кровь бойцов, и использовали даже в скульптуре и живописи.

Однако императорский аромат должен был быть особенным. Высшие чиновники, генералы, жрецы и богачи заказывали уникальные духи у ведущих мастеров или импортировали экзотические благовония со всего мира.

Новосозданный аромат «Telinum» содержит древние составляющие: цитрусовые, уд и амбру. Парфюмеры добавили в композицию ирисы и ладанник — редкие и дорогие ингредиенты античных времен.

Ассоциация ароматической культуры и туризма сообщает, что Цезарь во время военных походов посетил почти всю Европу, Анатолию, Грецию, острова Эгейского моря и Египет. Духи и косметика пользовались большим спросом в Средиземноморье.

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Общественность всегда интересовалась стилем жизни и внешним видом знаменитого полководца и диктатора. Люди стремились узнать, чем пахнет Цезарь, какие ингредиенты входят в состав его духов и кто их производит.

Воссозданный аромат «Telinum» поступит в продажу в октябре, одновременно в Турции, Франции и Италии.

Источник: Arkeonews