Астрономы предполагают, что Млечный Путь однажды поглотил галактику Гайя-Энцелад





Испанские астрономы считают, что им удалось восстановить последовательность событий, которые сформировали нашу галактику 10 млрд лет назад. В статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, исследователи из Института астрофизики Канарских островов (IAC) выдвинули гипотезу о том, что карликовая галактика Гайя-Энцелад (Gaia-Enceladus) однажды столкнулась с Млечным Путём, когда тот был ещё молодой, в результате чего произошло слияние двух галактик.

Ранее астрономы предполагали, что Млечный Путь состоит из двух отдельных наборов звёзд, но как именно и когда они соединились, оставалось загадкой. Используя космический телескоп Gaia, исследователи смогли провести более точные измерения положения, яркости и расстояния около миллиона звёзд. Они также проанализировали плотность «металлов» или элементов без водорода и гелия, которые содержатся в звёздах. Учёные определили, что оба набора звёзд были примерно одного возраста, но некоторые находились в «хаотическом движении», что свидетельствует о столкновении галактик.

Исследователи полагают, что столкновение Гайи-Энцелад с Млечным Путём произошло около 10 млрд лет назад, и в течение следующих нескольких миллионов лет Млечный Путь поглотил карликовую галактику. Они также определили, что это способствовало образованию новых звёзд на протяжении 4 млрд лет, а газ, который образовался в результате столкновения, сформировал «тонкий диск», проходящий через центр Млечного Пути.

По словам учёных, эта информация предоставляет «беспрецедентные подробности» о ранних этапах нашей космической истории. Такой случай не является уникальным. К примеру, близлежащая к Млечному Пути Андромеда поглотила соседнюю галактику около двух миллиардов лет назад, и то же самое может сделать и с Млечным Путём в очень отдалённом будущем.

Источник: Engadget