ASUS начала продавать в Украине ROG Strix SCAR 18 (2024) — флагманский игровой ноутбук с 18-дюймовым miniLED-дисплеем за 180 тыс. грн

ASUS Republic of Gamers (ROG) объявила о начале продаж в Украине ROG Strix SCAR 18, первого 18-дюймового ноутбука ROG с miniLED HDR-дисплеем. Флагманский ROG оснащен процессором Intel Core i9 14900HX и ноутбучной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090.

18-дюймовый miniLED дисплей Nebula HDR имеет более 2000 зон затемнения и пиковую яркость 1100 кд/м2. У него разрешение 2,5K, частота обновления 240 Гц и время отклика (GTG) менее 3 мс.

По словам ASUS, ноутбуки ROG Strix SCAR ориентированы на максимальную производительность, поэтому они оснащены флагманским 24-ядерным 32-струйным процессором Intel Core i9 14900HX. Ноутбуки можно оснастить до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельными накопителями PCIe Gen4 x4 до 4 ТБ в конфигурации RAID 0.

ROG Strix SCAR 18 оснащен видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуков с TGP 175 Вт с инструментами искусственного интеллекта, таких как DLSS Super Resolution и Frame Generation.

Доступность и цена

Ноутбук ROG Strix SCAR 18 (2024) G834 с процессором Intel Core i9 14900HX, 32 ГБ оперативной памяти и двумя SSD-накопителями по 1 ТВ в конфигурации RAID 0 уже доступен в Украине по рекомендованной цене 179 99