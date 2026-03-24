24.03.2026

ASUS готовится рекордно повысить цены на собственные ПК

Олександр Федоткін

ASUS готовится к одному из самых значительных повышений цен на собственные ПК из-за дефицита DRAM.


После начала кризиса памяти производители сдерживали рост цен на собственную продукцию, преимущественно полагаясь на запасы. Однако такие компании как ASUS и Acer не имеют другого выбора, кроме как повышать цены для компенсации расходов на комплектующие.

В отчете UDN отмечается, что ASUS планирует повысить цены на ПК на 30%. Повышение преимущественно будет ограничено рынком Тайваня, однако повлияет на стоимость продукции компании в других регионах

Отчет также указывает, что производители ПК переживают довольно тяжелые времена с точки зрения сохранения цепочек поставок, поскольку негативное влияние на прибыльность оказывает не только дефицит памяти, но и рост цен на SSD, а также дефицит процессоров и видеокарт. Производители оказываются в сложной ситуации, пытаясь обеспечить стабильные поставки на потребительские рынки.


Учитывая то, как развивается ситуация, бюджетный сегмент ПК может вообще исчезнуть в ближайшие годы. Сейчас повышение цен остается единственной действенной стратегией для того, чтобы удержаться на рынке.

В то же время ASUS, Acer, Dell и другие производители развили свою деятельность и начали выпускать серверы на заказ для обеспечения собственной доли на рынке ИИ. Производители призывают потребителей покупать ПК как можно скорее, считая, что это единственный способ смягчить будущую волну повышения цен.

Ранее мы писали, что игровые ПК подорожают на 15-30%. Аналитики также спрогнозировали сроки стабилизации цен на рынке памяти.

Источник: wccftech

