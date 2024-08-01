Audi анонсировала электромобили A6 и S6 E-tron: запас хода более 700 км и быстрая зарядка 10-80% за 21 минуту

Audi подготовила к выпуску несколько новых моделей электромобилей линейки E-tron. На этот раз ценителям бренда предлагают не кроссоверы, а электрические версии популярного среднеразмерного седана A6 и его спортивной модификации S6.

Audi впервые показала концепт A6 E-tron во время проведения автосалона Auto Shanghai в 2021 году. Серийная версия выглядит очень близкой к первоначальному концепту. Передняя часть имеет тонкие фары с адаптивными матричными светодиодами (доступны только за пределами США) и переднюю решетку с текстурой, похожей на рыбью чешую, окруженную темной маской. На задней части автомобиля есть цифровые OLED-панели для задних фонарей, которые можно использовать как дисплей для коммуникаций безопасности. В зависимости от рынка сбыта, автомобиль может получить либо полноценные боковые зеркала, либо тонкие виртуальные зеркала. В последнем случае обеспечивается низкий коэффициент сопротивления 0,21.

Интерьер автомобиля очень похож на новый Q6 E-tron. Он предлагает три дисплея, которые создают «цифровую сцену», включая 10,9-дюймовый дисплей для переднего пассажира с экраном конфиденциальности. Компания также предлагает проекционный дисплей для водителя.

Audi разработала несколько версий электрических седанов. Известно о заднеприводной модели A6 E-tron в кузове Sportback, полноприводной модификации в кузове Sportback, и спортивной версии S6 Sportback. Также будет доступна версия A6 E-tron Avant в кузове универсал. Audi утверждает, что запас хода автомобиля на одном заряде составляет более 700 км.

Audi A6 E-tron основан на новой 800-вольтовой платформе Volkswagen Premium Platform Electric (PPE), которая также используется в Audi Q6 E-tron и Porsche Macan EV. По данным Audi, все версии A6 E-tron поставляются с аккумуляторами ёмкостью 100 кВт-ч (94,4 кВт-ч доступно для использования) и поддерживают быструю зарядку мощностью 270 кВт. Это позволяет зарядить батарею с 10% до 80% за 21 минуту.

Онлайн-курс UI/UX designer від Mate academy. Навчайтесь на онлайн-курс повного дня UI/UX designer та легко заходьте в IT! Допомагаємо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

Самая быстрая версия, S6 E-tron, может разгоняться с нуля до 100 км/ч всего за 3,7 секунды с помощью системы контроля тяги «Старт контроль». Максимальная мощность S6 составляет 543 л.с., а максимальная скорость ─ 240 км/ч.

Новый электромобиль Audi A6 E-tron поступит в продажу в Европе в сентябре этого года.

Источник: The Verge