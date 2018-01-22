Audi начала тестирование умных домашних систем хранения энергии, способных создавать «виртуальную электростанцию»

Компания Audi также намерена выйти на рынок решений для домашнего хранения энергии, на котором достаточно успешно себя чувствуют конкуренты в лице BMW и Tesla.

Автопроизводитель уже приступил к тестированию системы Smart Energy Network, которая не только позволяет использовать энергию от солнечных батарей для снижения уровня потребления электричества из сети общего пользования, но также способна обмениваться информацией со связанными устройствами для повышения эффективности работы. В результате, как заявляет Audi, получилась «виртуальная электростанция» – это домашние хозяйства, которые коллективно передают энергию в сеть и помогают сбалансировать общее потребление.

Пока что проводятся тестовые пилотные испытания системы Smart Energy Network в домашних хозяйствах, расположенных в районах Ингольштадта и Цюриха. В рамках одной системы объединены зарядка электромобилей, хранение энергии и выработка энергии с помощью солнечных батарей, чтобы обеспечить балансировку работы электрической сети с целью предоставления максимальных преимуществ как для владельца дома/электромобиля, так и для поставщика электроэнергии. Не уточняется, как долго будет проходить тестирование.

Такой подход выглядит вполне логичным для автопроизводителя. Audi будет проще продавать потребителю электромобиль, если при этом компания сможет предложить ему не только транспортное средство, но и решение для снижения счетов на электроэнергию в долгосрочной перспективе.

Источник: Engadget