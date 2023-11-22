Новости Устройства 22.11.2023 в 15:24 comment views icon

Aurora X-Plane ─ DARPA финансирует создание революционного самолета, сочетающего высокую скорость с вертикальным взлетом и посадкой

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) подписало новое соглашение с Aurora Flight Sciences на разработку высокоскоростного самолета с вертикальным взлетом и посадкой Aurora X-Plane. Это соглашение предусматривает проведение первого этапа исследований в рамках проекта SPeed and Runway INdependent Technologies (SPRINT) X-Plane Demonstration Project. Дочерняя компания Boeing будет проводить анализ концептуального проекта, включающего новейшие технологии и устоявшиеся инженерные концепции.

Цель этого проекта — спроектировать, построить и поднять в небо X-Plane, чтобы продемонстрировать технологии и интегрированные концепции, необходимые для сочетания высокой скорости самолета и независимости от взлетно-посадочной полосы.

По условиям контракта, Aurora разработает демонстрационный образец X-Plane в конфигурации FIW (fan in wing) с высокой подъемной силой и низким лобовым сопротивлением, который будет иметь корпус с крылом смешанного типа, встроенными двигателями и «умеренной стреловидностью». Конструкция самолета с вертикальным полетом будет включать встроенные подъемные пропеллеры, связанные с двигателями через механические приводы. Это должно увеличить передачу мощности, повысить надежность и одновременно снизить энергопотребление.

Самолет должен обеспечить революционные возможности воздушной подвижности, сочетая крейсерскую скорость более 450 узлов (833,4 км/ч) с вертикальным взлетом и посадкой в одной платформе.

Как ожидается, первый концепт самолета Aurora X-Plane поднимется в небо через 42 месяца.

Источник: thedebrief, nextbigfuture

Завантаження коментарів...

Новые посты

Посты
Як ми слухали музику у 2000-х? Oldscool Edition
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Посты
Досвід аліекспресс. Бренди та техніка, варті уваги 11.11
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png

Максим Арсенюк

Compositing Artist, Freelance

Посты
Ігровий ТОП за мотивами творчості Говарда Лавкрафта: Ктулху фхтаґн!
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить