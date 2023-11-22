Aurora X-Plane ─ DARPA финансирует создание революционного самолета, сочетающего высокую скорость с вертикальным взлетом и посадкой

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) подписало новое соглашение с Aurora Flight Sciences на разработку высокоскоростного самолета с вертикальным взлетом и посадкой Aurora X-Plane. Это соглашение предусматривает проведение первого этапа исследований в рамках проекта SPeed and Runway INdependent Technologies (SPRINT) X-Plane Demonstration Project. Дочерняя компания Boeing будет проводить анализ концептуального проекта, включающего новейшие технологии и устоявшиеся инженерные концепции.

Цель этого проекта — спроектировать, построить и поднять в небо X-Plane, чтобы продемонстрировать технологии и интегрированные концепции, необходимые для сочетания высокой скорости самолета и независимости от взлетно-посадочной полосы.

По условиям контракта, Aurora разработает демонстрационный образец X-Plane в конфигурации FIW (fan in wing) с высокой подъемной силой и низким лобовым сопротивлением, который будет иметь корпус с крылом смешанного типа, встроенными двигателями и «умеренной стреловидностью». Конструкция самолета с вертикальным полетом будет включать встроенные подъемные пропеллеры, связанные с двигателями через механические приводы. Это должно увеличить передачу мощности, повысить надежность и одновременно снизить энергопотребление.

Самолет должен обеспечить революционные возможности воздушной подвижности, сочетая крейсерскую скорость более 450 узлов (833,4 км/ч) с вертикальным взлетом и посадкой в одной платформе.

Как ожидается, первый концепт самолета Aurora X-Plane поднимется в небо через 42 месяца.

Источник: thedebrief, nextbigfuture