Авиакомпания «Нової пошти» — Supernova Airlines — получила разрешение на грузовые авиарейсы

Авиакомпания Supernova Airlines, входящая в группу компаний «Нова пошта», получила необходимое разрешение (сертификат эксплуатанта по номеру UA 062), чтобы начать собственные грузовые авиарейсы. Первый рейс с грузами клиентов «Нова пошта Глобал» (международная доставка) планируется выполнить уже весной 2023 года.

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«Нова пошта» сообщила о создании Supernova Airlines в конце 2021 года и сначала рассчитывала получить этот сертификат эксплуатанта в апреле 2022 года, но война нарушила планы лидера экспресс-доставки в Украине.

Мы первый украинский перевозчик, который смог выполнить все требования и получил Сертификат Эксплуатанта в условиях войны. Мы очень благодарны специалистам Госавиаслужбы под руководством Александра Бильчука за их профессиональное взаимодействие и поиск решений при прохождении сертификационных процедур в трудные для страны времена» Ярослав Красножон, директор Supernova Airlines.

В настоящее время авиакомпания активно занимается развитием собственного флота воздушных судов. У компании уже есть два АН-26, которые она взяла на правах лизинга. Supernova Airlines будет осуществлять рейсы из украинских международных аэропортов «Борисполь» и «Львов» после окончания войны, а пока украинское небо закрыто для полетов — авиационные перевозки будут осуществляться из ближайших к Украине европейских аэропортов. Сейчас почтовый оператор использует услуги сторонних авиакомпаний.

В этом году «Нова пошта» также собирается запустить доставку дронами «день в день».