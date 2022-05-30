Ayn Loki — портативная игровая консоль с Windows по цене от $300 (на $100 дешевле базовой версии Steam Deck)

Компания Ayn, ранее создавшая портативную игровую консоль Odin на Android, теперь решила выпустить подобное устройство с ОС Windows. Ayn Loki позиционируется в качестве «самой доступной» портативной игровой консоли с Windows.

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Производитель подготовил несколько модификаций консоли. Базовая версия Loki Mini имеет стоимость $299 — на $100 дешевле консоли Steam Deck с накопителем ёмкостью 64 ГБ. За эти деньги покупатели получат устройство с процессором Intel Alder Lake U и хранилищем ёмкостью 64 ГБ.

Стандартна версия Ayn Loki выполнена на базе процессора AMD Ryzen 5 6600U. Она предлагается с накопителем ёмкостью 64, 256 или 512 ГБ, а цена установлена на значениях $499, $599 и $699, соответственно. Топовая версия Loki Max включает процессор AMD Ryzen 7 6800U и хранилище ёмкостью 512 ГБ. Цена этой модели составляет $799.

Если владельцу покажется недостаточным запас хранилища, производитель предусмотрел возможность модернизировать его. Каждая модель поставляется с заменяемым хранилищем, которое можно купить отдельно.

Внешний вид консоли Loki напоминает дизайн модели Odin, которая в свою очередь похожа на Switch. Схема расположения кнопок Y, B, A, X такая же, как и на контроллере Xbox. В нижней части устройства есть порт USB-C и разъем для наушников.

Продажи портативной игровой консоли Ayn Loki должны начаться в скором времени через сайт компании. Судя по предварительным данным, владельцы модели Odin могут рассчитывать на скидку при покупке новинки, но подробных данных по этому поводу пока нет.

Источник: The Verge