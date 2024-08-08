Baldur’s Gate 3: редкий финал, который видели лишь 34 игрока из миллионов

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Кто-то должен рассказать тем 34 счастливчикам, что они вошли в историю гейминга.

Студия Larian, разработчик Baldur’s Gate 3, обнародовала инфографику в честь первой годовщины игры. Она раскрывает статистику самых популярных финалов. В частности, 3,3 миллиона игроков победили нетерийский мозг, а 1,8 миллиона предали Императора и присвоили силу мозга. Более 330 000 игроков убедили Орфея продолжить существование как илитид.

Однако самой интересной оказалась информация о чрезвычайно редкой концовке. По данным Larian, только 34 игрока «выбрали самоубийство в конце игры». Это касается сценария, когда игрок управляет аватаром Лаэзель — версией воительницы-гитъянки в качестве главного персонажа. В этом случае Влаакит, богиня-королева гитьянки, отвергает стремление Лаэзель к Вознесению.

Вознесение для гитьянки означает быть поглощенным Влаакит. Несмотря на опасность, многие гитьянки стремятся достичь этого состояния. Larian предполагает, что после отказа Влаакит Лаэзель могла бы не хотеть продолжать жить.

Такую редкость можно объяснить тем, что Лаэзель — наименее популярный персонаж среди игроков, которые выбирают готовых героев. Кроме того, для достижения этого финала нужно пройти сложный сюжетный путь, который требует специфических решений на протяжении всей игры.

Интересно, что информацию об этой концовке сложно подтвердить из-за ее редкости. Единственное упоминание о ней нашли в данных игры на вики Baldur’s Gate 3, где указано: «Мы победили нетерийский мозг, но Влаакит отвергла стремление Лаэзель к Вознесению, поскольку она не убила Орфея».

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Источник: Gamesradar

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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