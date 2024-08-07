Секс в Baldur’s Gate 3: медведя выбирали лишь 30% игроков, а Император — лидер по интиму (статистика Larian)

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Более 1 миллиона игроков выбрали для любовных утех Императора.

3 августа 2023 года вышла Baldur’s Gate 3 — ролевая игра от Larian Studios. Год спустя разработчики поделились статистикой о том, как игроки прошли эту RPG. Осторожно, данные могут содержать спойлеры для тех, кто еще не завершил игру.

Подавляющее большинство игроков (93%) предпочли прохождение за собственноручно созданного персонажа. Среди них 15% выбрали Темный соблазн (Dark Urge). Самым популярным готовым персонажем оказался Астарион, за которым следуют Гейл и Шэдоухарт.

Игроки чаще всего выбирали такие классы, как паладин, чародей и воин. Зато друид, следопыт и жрец пользовались наименьшим спросом. Что касается рас, то предпочтение отдавали эльфам, полуэльфам и людям.

Романтические взаимодействия в игре также привлекли внимание игроков. Они поцеловали своих компаньонов более 75 миллионов раз. Шэдоухарт стала лидером по количеству поцелуев — 27 миллионов, а Астарион занял второе место с 15 миллионами. Меньше всего внимания в этом плане досталось Минтаре — всего 169 000 поцелуев.

В первом акте игры 32,5% игроков провели ночь с Шэдоухарт, а 13,5% — с Карлах. Интересно, что 15,6% игроков отдали предпочтение одиночеству. 17,6% устроили романтический ужин с Карлах, а 12,8% держали за руку Лаэзель. Почти половина игроков (48,8%) дошла до финальной романтической сцены с Шэдоухарт.

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Larian Studios также раскрыла некоторые пикантные подробности. 658 000 игроков имели интимные отношения с Хальсином, причем в 70% случаев он находился в человеческом облике, а в 30% — в форме медведя. Еще 1,1 миллиона игроков выбрали для любовных утех Императора.

Что касается игровых достижений, то 141 660 игроков преодолели игру в режиме «Доблесть». 1,8 миллиона игроков предали Императора, а 3,3 миллиона уничтожили нетерийский мозг, из которых 200 000 сделали это с помощью Гейла. Интересно, что 1,9 миллиона игроков попытались превратить себя в сыр.

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