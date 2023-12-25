Новости Игры 25.12.2023 в 11:09 comment views icon

Baldur’s Gate 3: исполнители ролей Фродо и Сэма из «Властелина колец» познакомились с игрой, а студия показала короткометражку с главными героями

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Baldur’s Gate 3: исполнители ролей Фродо и Сэма из «Властелина колец» познакомились с игрой, а студия показала короткометражку с главными героями

К Рождеству Larian Studios подготовила несколько коротких видео для фанатов игры Baldur’s Gate 3. Они не раскрывают каких-либо новых планов разработчиков, но наверняка порадуют поклонников серии.

В первом видео генеральный директор Larian Studios Свен Винке пригласил поиграть в Baldur’s Gate 3 актеров Элайджа Вуда и Шона Эстина, которые наиболее известны своими ролями хоббитов Фродо и Сэма в трилогии «Властелин колец». Актеры создали своих персонажей в редакторе (один из них выбрал полурослика) и отправились в приключение. По ходу игры Элайджа и Шон узнавали и осваивали игровые механики DnD. В процессе прохождения полурослик Вуда поддался искушению Тёмного Соблазна, за что в итоге поплатился. А персонаж Эстина сделал то, что в своё время не сделал Сэм.

Также Larian Studios показала короткую новогоднюю короткометражку, в которой можно увидеть ключевых героев Baldur’s Gate 3: Шедоухарт, Астарион, Гейла, Лаэзель, Карлах и Вилла. Они отправились к Санте, чтобы спросить его об их подарках.

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