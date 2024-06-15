Новости IT-бизнес 15.06.2024 в 16:43 comment views icon

Банк Wells Fargo уволил сотрудников за имитацию работы — пользовались симуляторами активности мыши и клавиатуры

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Андрій Русанов

Автор сайта

Банк Wells Fargo уволил сотрудников за имитацию работы — пользовались симуляторами активности мыши и клавиатуры

В прошлом месяце банк Wells Fargo уволил более десяти сотрудников из-за имитации ими работы. Согласно сообщению, направленному регулятору (Financial Industry Regulatory Authority), сотрудники подразделения управления капиталом и инвестициями были «уволены после рассмотрения обвинений, связанных с симуляцией клавиатуры, создающей впечатление активной работы».

Устройства и программное обеспечение для имитации работы, иногда известные как переносчики мыши, приобрели популярность в эпоху работы на дому, вызванную пандемией COVID. Люди обменивались советами по их использованию в социальных сетях Reddit и TikTok. Такие гаджеты доступны на Amazon менее чем за $20. Не сообщается, занимались ли работники симуляцией дома или в офисе.

Финансовая отрасль была одной из самых агрессивных в возвращении сотрудников обратно в офисы, когда пандемия отступила. Впрочем, Wells Fargo дала работникам больше времени, чем конкуренты JPMorgan или Goldman Sachs.

В начале 2022 года Wells Fargo начала требовать от сотрудников возвращения в офисы согласно «гибридной гибкой модели». Банк ожидает, что большинство из них будут находиться в офисе не менее трех дней в неделю. Руководство будет находиться в офисе четыре дня, многие другие вернутся на полные 5 дней.

Увольнения напомнили о другом эпизоде в Wells Fargo несколько лет назад, когда компания расследовала нарушение политики расходов сотрудниками попытки оплатить за счет фирмы неподходящий ужин.

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Источник: Bloomberg


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