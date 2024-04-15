В начале месяца Tesla впервые за четыре года впервые за четыре года отчиталась о падении продаж электромобилей, а сейчас лидер рынка готовится уволить по меньшей мере 14 000 сотрудников — 10% от всего штата (140 473) на начало 2024 года. Об этом пишут Electrek и Reutersкоторые получили копию внутреннего письма-распоряжения, разосланного от имени CEO Илона Маска.

Какие именно команды Tesla сократят, пока неизвестно. В обращении к работникам CEO Tesla Илон Маск назвал решение об увольнении худшим, но вынужденным и необходимым.

«Это то, что больше всего ненавижу, но это нужно сделать. Это позволит нам быть более экономными и инновационными до наступления фазы роста в следующем цикле». Илон Маск, Соучредитель и гендиректор Tesla

По итогам первого квартала 2024 года Tesla «победила» BYD после того, как первый нокдаун в последнем квартале 2023 года и вернула себе лидерство на мировом рынке электромобилей. Но продажи у Tesla в годовом выражении упали впервые с коронавирусного 2020-го: суммарно компания Илона Маска отгрузила клиентам 386 810 электромобилей— на 8,5% меньше, чемв аналогичном квартале 2023 года (422 875).

Полный финансовый отчет Tesla опубликует 23 апреля, тогда сможем узнать, насколько сильно ухудшатся ключевые финансовые показатели — лишь вспомним, что последствия ценовой войны не заставили себя ждать. По состоянию на сейчас компания Илона Маска исчерпалапотенциал дальнейшего снижения цен в Китаекоторый остается для компании крупнейшим рынком, ирентабельность продолжает падать на фоне замедления роста в Европе и США.

В начале апреля Reuters сообщилочто Tesla передумала выпускать доступный электромобиль Model 2 за $25 000, который впервые Маск анонсировал в 2020 годуи вместо этого решила сосредоточиться на новом роботаксе, чьи сроки выхода с 2020 года уже съезжали несколько раз. В ответ Илон Маск назвал сообщения Reuters «ложью» и анонсировал анонс роботакси 8 августа. Существует предположение, что на самом деле Tesla не отменяла выход Model 2, а 8 августа Tesla представит две одинаковых на вид модели авто: одной из них будет роботакси без руля и педалей, а другой — компактный автомобиль. Одновременно Tesla может анонсировать старт производства Robotaxi, и подвинуть версию с рулем и педалями на более позднюю дату.

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