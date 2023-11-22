BBC закрыла Top Gear. По мнению Джеймса Мэя шоу нуждается в «переосмыслении», но он этим не будет заниматься

Похоже время легендарного британского автомобильного шоу Top Gear подходит к концу на 33 сезоне. Телекомпания BBC сначала приостановила производство 34 сезона после сложных травм, полученных ведущим Эндрю Фредди Флинтоффом на тестовом треке программы в Дансфолде, и в конце концов решила закрыть Top Gear.

Top Gear от перезапуска 2002 года

Top Gear – наиболее известная благодаря трио ведущих Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд, сделавших телепередачу знаменитой на весь мир благодаря легкой подаче, которая стала вдохновением для большинства молодых создателей контента на YouTube, еще до того, как платформа начала существовать. Мало кто помнит, но это шоу уже было перезапуском классической передачи про обзоры авто (1971-2001 годы), что к началу века утратило актуальность.

С 2002 года Кларксон, Хаммонд и Мэй (со 2 сезона) с продюсером Энди Уилманом и анонимным пилотом Стигом создали 22 сезона шоу, пока в 2015 году Кларксона не уволили после скандала (многих). Коллеги последовали за ним (кроме Стиг, права на его образ оставались в BBC, как и два других фирменных элемента — студия и тот же тестовый трек). Британцы согласились с предложением Джеффа Безоса и Amazom Prime, создав Grand Tour, что в формате спецвыпусков-путешествий выходит и сейчас.

После потери «лица» BBC в 2016 году продолжило шоу, попытавшись взять не качеством, но количеством. Так что ведущих стало шестеро (+1), но наконец вернулись к трем — Мэтт Леблан (Джои из «Друзей»), и популярные на тот момент ютуберы Рори Рид и Крис Харрис.

Такой состав продержался до 2019-го, когда к Харрису присоединился стендапер Падди МакГиннес и бывший капитан сборной Англии по крикету Флинтофф, который играл роль сорвиголовы и часто попадал в аварии (как Ричард Хаммонд когда-то). Пока на этом все.

Что дальше по мнению Джеймса Мэя?

Конечно, после закрытия журналисты обратились за комментариями к тем, кто заработал репутацию Top Gear. На подкасте BBC Today Джеймс Мэй поделился мыслями:

По моему честному мнению, я могу сказать это сейчас, шоу нуждается в переосмыслении. Пора для нового формата и нового подхода к теме, потому что эта уже не была такой интересной.

«Капитан Улитка» назвал несколько навязчивыми предложения фанатов вернуться. И попросил не ждать, что он «вернется и спасет его».