Звезда "Доктора Кто" / Doctor Who Питер Капальди отреагировал на критику сериала относительно "чрезмерного вокизма"

Питер Капальди, который играл Двенадцатого Доктора с 2013 по 2017 год, публично отверг претензии фанатов к новым исполнителям главной роли — и попутно признал, что сам давно не следит за сериалом. В интервью The Times актер отреагировал на обвинения «Доктора Кто» в чрезмерной «вокности» — критику, которая разгорелась после кастинга Джоди Уиттакер как первой женщины-Доктора в 2017 году и Шути Гатвы как первого темнокожего исполнителя этой роли в 2023-м, а также из-за ряда эпизодов, которые часть аудитории считала слишком политически ангажированными.





В интервью The Times актер прокомментировал упреки, что сериал стал слишком «прогрессивным» и продвигает либеральные ценности в ущерб содержанию. По его словам, он просто не понимает, почему британский культовый сериал до сих пор вызывает столь ожесточенные споры.

«Он отражает свое время, и это хорошо, хотя стал немного слишком большим — для BBC или для кого угодно», — сказал Капальди, добавив: «Когда я смотрел его ребенком, это просто было шоу о монстрах в углу комнаты. Не понимаю, почему люди воспринимают это так серьезно».

Претензии фанатов к сериалу накапливались несколько лет подряд. Джоди Уиттакер, которая стала первой женщиной в роли Доктораподверглась онлайн-атакам еще до выхода первого эпизода Шути Гатва, первый темнокожий актер в главной роли, — тоже.

Стоит напомнить, что именно Капальди передал роль Уиттакер в 2017 году.





Сейчас «Доктор Кто» фактически на паузе. Шути Гатва покинул сериал, Disney прекратил софинансирование, а производство нового сезона остановлено. BBC анонсировала рождественский спецвыпуск, который должен закрыть открытые сюжетные линии текущей эры. Что будет дальше — неизвестно: шоураннер Расселл Т. Дэйвис также уходит, а сериал фактически получит чистый лист. В конце финала 2025 года неожиданно появилась Билли Пайпер — фанаты ожидают, что рождественский эпизод подведет черту под эпохой Дэйвиса.

Сценарист сериала Марк Гейтис в прошлом году заметил:

«Шоу вернулось 20 лет назад — почти столько же, сколько длился оригинальный показ. Это впечатляет. Может, время для еще одного перерыва».

Источник: IGN