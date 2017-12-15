BEAM – хайтек-брошь с AMOLED дисплеем для вывода различных GIF изображения

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Компания Beam Authentic разработала новое носимое электронное устройство – своего рода брошь XXI века. Вместо того, чтобы носить одну брошь с неизменным узором, в компании предлагают использовать небольшой AMOLED дисплей, на который можно выводить различные GIF изображения.

Устройство под названием BEAM содержит AMOLED дисплей разрешением 400х400 точек, сенсор освещённости окружающей среды, акселерометр и батарею, которая обеспечивает до 24 часов автономной работы. Для подзарядки аккумулятора служит порт Micro USB, а для крепления новинки на одежду применяется магнит. На экране можно отображать статическое или динамическое изображение, а также надписи. Управлять изображением можно при помощи фирменного приложения. В нёт также реализованы базовые функции редактирования, что позволяет создавать собственные неповторимые варианты изображений.

Носимое устройство BEAM уже доступно для заказа с сайта производителя по цене $99. При этом в Beam Authentic заявляют, что $3 с каждой покупки идут на благотворительность.

Источник: androidpolice