Beeper Mini снова работает и дает доступ к iMessage на Android, но теперь требует использования Apple ID

Битва за доступ к iMessage с Android продолжается. На прошлой неделе появилось приложение Beeper Mini, которое позволяет пользователям Android получать и отправлять сообщения в iMessage, не используя Apple ID. Но всего через несколько дней Apple устранила лазейки в iMessage, которые позволяли обмениваться сообщениями с Android через Beeper Mini. Теперь разработчики выпустили новую версию Beeper Mini для Android, которая снова позволяет пользователям отправлять и получать сообщения в iMessage.

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В Beeper говорили, что команда круглосуточно работает над восстановлением функциональности iMessage после того, как Apple закрыла доступ приложения к сервису. Теперь соучредители Beeper Эрик Мигиковски и Брэд Мюррей заявили, что команда нашла решение. Однако есть одна важная особенность ─ регистрация по номеру телефона не работает, и пользователям нужно будет войти в систему с помощью Apple ID. Пользователь будет отправлять и получать сообщения iMessages на свой адрес электронной почты, а не на номер телефона. Команда Beeper сообщает, что работает над исправлением проблемы с номером телефона.

В то же время команда заявляет, что ей неудобно взимать плату с пользователей, пока ее сервис остается нестабильным. Таким образом, Beeper на данный момент можно использовать бесплатно.

«Как только ситуация стабилизируется (мы надеемся, что так и будет), мы снова рассмотрим возможность включения подписок», — говорится в блоге Beeper.

Мигиковски и Мюррей добавили, что, несмотря на утверждения Apple, сообщения, отправляемые через Beeper Mini, полностью зашифрованы и безопасны. Фактически, они предполагают, что Beeper — это более безопасный способ общения между iOS и Android, чем обычные SMS. Apple пока не поддерживает более безопасный стандарт RCS, принятый Google, но планирует внедрить его в 2024 году.

Источник: Engadget