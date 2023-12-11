Apple усунула лазівки в iMessage, які дозволяли обмінюватися повідомленнями з Android через Beeper Mini

Минулого тижня почав працювати сервіс Beeper Mini, який дозволяє користувачам Android отримувати та відправляти повідомлення в iMessage. Але свято тривало не довго. Це привернуло увагу Apple, і вона закрила лазівки в iMessage, що дозволяло отримувати сторонній доступ.

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З 9 грудня на платформі Beeper спостерігається збій у роботі. Автори повідомляли в X (раніше Twitter), що вони працюють над рішенням та потенційним усуненням збою в Beeper Mini. Однак нове повідомлення від Apple, ймовірно, ставить хрест на їхніх потугах.

«Ми зробили кроки для захисту наших користувачів, заблокувавши методи, які використовують підроблені облікові дані для отримання доступу до iMessage», – заявили в Apple. «Ці методи створюють значні ризики для безпеки та конфіденційності користувачів, включаючи можливість розкриття метаданих та можливості небажаних повідомлень, спаму та фішингових атак. Ми продовжуватимемо випускати оновлення в майбутньому, щоб захистити наших користувачів».

Хоча Apple не називає нікого конкретно, враховуючи запуск та виникнення проблем у Beeper Mini, цілком очевидно, що компанія усунула лазівку, яку використовувала платформа Beeper.

Метод Beeper Mini не вимагав використання Apple ID для доступу до iMessage. При цьому застосунок для Android пропонує наскрізне шифрування для спілкування між користувачами обох операційних систем. Проте Apple заявила, що не може перевірити, чи можуть повідомлення, надіслані неавторизованими способами і які видають себе за дійсні облікові дані, підтримувати наскрізне шифрування.

Джерело: engadget