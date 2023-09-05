Новости Софт 05.09.2023 в 16:36

Beeper – сочетание Google Messages и Apple iMessage на одном устройстве, но есть нюанс

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Приложение Beeper позволяет объединить в одном месте многие популярные сервисы обмена сообщениями, включая конкурирующие Google Messages и iMessage. Благодаря этому можно общаться с людьми из разных экосистем и обрабатывать уведомления из разных приложений.

В последней версии Beeper появилась интеграция Google Messages RCS. Благодаря этому пользователь может подключить свою учетную запись Google и использовать Messages и многие из его функций RCS прямо из Beeper. Также в приложении есть поддержка iMessage. Таким образом, в одном месте можно работать с двумя сервисами, которые, как правило, ограничены только своей собственной платформой. Помимо указанных конкурирующих сервисов приложение Beeper также поддерживает Telegram, WhatsApp и Discord (всего более 10 сервисов), что позволяет заменить несколько отдельных приложений всего лишь одним.

Beeper – сочетание Google Messages и Apple iMessage на одном устройстве, но есть нюанс

Чтобы иметь возможность одновременно работать с Google Messages и iMessage, нужно принять участие в бета-тесте Beeper и дождаться рассмотрения заявки. Пока что приложение находится на раннем этапе развития и не позволяет добавлять сервисы через мобильную версию. Чтобы настроить iMessage и Google Messages через Beeper, необходимо использовать настольную программу.

Beeper – сочетание Google Messages и Apple iMessage на одном устройстве, но есть нюанс

Чтобы добавить новый мессенджер в Beeper, нужно выполнить следующие действия:

  • В настольной программе Beeper кликнуть на иконке шестеренки в верхней части экрана и вызвать меню настроек;
  • Выбрать Chat Networks;
  • В разделе Labs выбрать iMessage или SMS/RCS (Google Messages);
  • Нажать Start;
  • Следовать инструкции для добавления учетной записи.

Эти шаги нужно повторять для добавления каждого желаемого сервиса обмена сообщениями. Следует отметить, что для авторизации придется согласиться на передачу своих учетных данных. В случае iMessage данные Apple ID будут использоваться на другом устройстве, служащем мостом.

Источник: 9to5google

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