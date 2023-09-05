Beeper – сочетание Google Messages и Apple iMessage на одном устройстве, но есть нюанс

Приложение Beeper позволяет объединить в одном месте многие популярные сервисы обмена сообщениями, включая конкурирующие Google Messages и iMessage. Благодаря этому можно общаться с людьми из разных экосистем и обрабатывать уведомления из разных приложений.

В последней версии Beeper появилась интеграция Google Messages RCS. Благодаря этому пользователь может подключить свою учетную запись Google и использовать Messages и многие из его функций RCS прямо из Beeper. Также в приложении есть поддержка iMessage. Таким образом, в одном месте можно работать с двумя сервисами, которые, как правило, ограничены только своей собственной платформой. Помимо указанных конкурирующих сервисов приложение Beeper также поддерживает Telegram, WhatsApp и Discord (всего более 10 сервисов), что позволяет заменить несколько отдельных приложений всего лишь одним.

Чтобы иметь возможность одновременно работать с Google Messages и iMessage, нужно принять участие в бета-тесте Beeper и дождаться рассмотрения заявки. Пока что приложение находится на раннем этапе развития и не позволяет добавлять сервисы через мобильную версию. Чтобы настроить iMessage и Google Messages через Beeper, необходимо использовать настольную программу.

Чтобы добавить новый мессенджер в Beeper, нужно выполнить следующие действия:

В настольной программе Beeper кликнуть на иконке шестеренки в верхней части экрана и вызвать меню настроек;

Выбрать Chat Networks;

В разделе Labs выбрать iMessage или SMS/RCS (Google Messages);

Нажать Start;

Следовать инструкции для добавления учетной записи.

Эти шаги нужно повторять для добавления каждого желаемого сервиса обмена сообщениями. Следует отметить, что для авторизации придется согласиться на передачу своих учетных данных. В случае iMessage данные Apple ID будут использоваться на другом устройстве, служащем мостом.

Источник: 9to5google