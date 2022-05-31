беларусь хотела помочь россии в войне против Украины, но чтобы без санкций. Не получилось — самолеты «белавиа» оказались в «черном» списке США

С апреля самолеты белорусской государственной авиакомпании «белавиа» находятся в «черном» списке, создающем для союзника страны-террориста россии нешуточные неудобства. На днях произошла очень курьезная ситуация — Израиль взял и отказал «белавиа» в полетах, а пожаловалась на своем сайте, что теперь вынуждена отменить рейсы в Тель-Авив.

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Показательно, что гендиректор «белавиа» игорь чергинец назвал такое решение властей Израиля «внезапным и вызывающим удивление» и сделал вид, что вообще не понимает, почему израильская сторона так поступила. Как говорится, «ой, а что случилось?».

Дело в том, что еще в апреле министерство торговли США опубликовало разъяснения — из-за поддержки беларуси войны, которую россия развязала в Украине, 9 апреля были введены ограничения на использование американских самолетов авиакомпаниями из беларуси. В то же время, именно американские Boeing составляют основу гражданского флота в этой стране. «белавиа» не выполнила предписание, и уже 14 апреля США внесли в «черный» список сразу семь самолетов Boeing 737 белорусского авиаперевозчика.

Если хоть какая-нибудь компания в мире попытается заправлять, ремонтировать, предоставлять запчасти и любое сервисное обслуживание для подсанкционных самолетов, то рискует сама попасть под жесткие санкции — штрафы, потеря экспортных привилегий и другие ограничения. И поскольку Израиль является давним партнером США, «белавиа» получила отказ.

Интересно, что маршрут Минск-Тель-Авив, который хотел перезапустить «белавиа», должен был стать рекордным по длительности перелета. Если раньше перелет с транзитом через Украину занимал 3 часа, то после начала войны его протяженность должна была увеличиться до 9 часов с промежуточной посадкой в ​​столице Азербайджана Баку и облетом через россию и Казахстан.