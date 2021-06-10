Беспроводные наушники Beats Studio Buds получат порт USB-C, а не традиционный Lightning





Накануне официального анонса новых беспроводных наушников Beats Studio Buds в сети появляются утечки, позволяющие досрочно ознакомиться с этим устройством. Новые изображения и сведения были найдены в базе данных Национальной комиссии по коммуникациям Тайваня.

Наушники Beats Studio вставляются в ухо и оснащены силиконовыми насадками. Вероятно, насадки будут доступны в различных размерах, обеспечивая плотное прилегание. Корпус с электронными компонентами относительно небольшой, на нём хорошо виден логотип Beats.

Наушники комплектуются кейсом для зарядки овальной формы. На всех фотографиях изображены чёрные наушники Beats Studio Buds и чёрный кейс. Но также будут доступны белые и красные версии, предположительно с кейсами соответствующих цветов. Согласно базе данных, наушники Beats Studio Buds комплектуются кабелем USB-C для зарядки. Это означает, что на корпусе есть порт USB-C, а не разъём Lightning. Ранее наушники AirPods и предыдущие версии Beats, такие как Powerbeats Pro, заряжались через порт Lightning, так что это может сигнализировать о переходе на USB-C.

Пока нет информации о том, когда состоится официальный анонс новых беспроводных наушников Beats Studio Buds. Учитывая, что они уже засветились в базе данных регулирующих органов и даже в ушах некоторых спортсменов, анонс можно ожидать в скором времени.

Источник: macrumors