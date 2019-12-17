Беспроводные наушники JBL Reflect Eternal с солнечными элементами питания обеспечивают неограниченное прослушивание музыки





Беспроводные наушники постоянно ограничены зарядом встроенного аккумулятора. Зачастую его хватает на несколько часов, после чего их приходится заряжать заново. В JBL придумали решение этой «проблемы» – накладные наушники Reflect Eternal с солнечной батареей, которая даёт практически неограниченные возможности для прослушивания музыки.

В конструкции Reflect Eternal используется материал Powerfoyle от компании Exeger, который, подобно клавиатуре Logitech Solar, может получать энергию от солнечного света. В теории, если вы конечно не предпочитаете слушать музыку по ночам, Reflect Eternal могут работать бесконечно. По словам компании, 1,5 часа времени на улице будет достаточно для 68 часов автономной работы наушников, даже если погодные условия не столь благоприятные. В любом случае предусмотрен запасной вариант для зарядки наушников – через USB: всего 15 минут, и дополнительные два часа прослушивания вам обеспечены.

Во всём остальном Reflect Eternal – это типичные беспроводные наушники с 40-милиметровыми динамиками, частотным диапазоном 20 Гц – 20 кГц и сопротивлением 32 Ом. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 700 мАч. Наушники могут сопрягаться с несколькими устройствами, поддерживают работу с голосовым помощником и даже имеют защиту от брызг.

JBL продвигает Reflect Eternal через краудфандинговую площадку Indiegogo. На текущий момент компания уже собрала необходимые средства и готова отправить наушники первым покупателям в октябре 2020 года. До 14 января действует цена $99, далее наушники обойдутся в $129.

Источник: Engadget