Новости Технологии 14.07.2025 comment views icon

Беспроводные самозаряжающиеся аккумуляторы уже выдерживают 100+ циклов в испытаниях

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Беспроводные самозаряжающиеся аккумуляторы уже выдерживают 100+ циклов в испытаниях

Группа испанских исследователей из Института материаловедения в Барселоне продемонстрировала новый индукционный механизм, обеспечивающий частичную самозарядку аккумуляторов.

В основу положен обратимый окислительно-восстановительный химический процесс с участием феррицианида (Fe(CN)₆³-/⁴-) и ионов железа (Fe²⁺/Fe³⁺). Этот процесс не требует привлечения биполярных электродов. Вместо этого используются биполярная электрохимия и проводящие компоненты электролита для передачи заряда

«Этот обратимый механизм беспрецедентен. Он показывает, как беспроводная электрохимия может быть использована для разработки систем самозарядки. В наших экспериментах емкость аккумулятора увеличилась до четырех раз, а выходная мощность значительно возросла», — отмечает ведущий автор исследования Ньевес Касань-Пастор. 

И хотя использованная учеными в исследовании симметричная конструкция аккумулятора не пригодна к использованию в реальных условиях, результаты экспериментов продемонстрировали, что установка работает с высокой эффективностью в течение более 100 циклов. Она использует только растворимые соединения на основе железа, представляющие недорогую и экологическую альтернативу литий-ионным аккумуляторам

Акумулятори, що самозаряджаються, вже продемонстрували ефективність 100+ циклів
Схема возможных реакций при разряде в биполярной системе/Electrochimica Acta

Индуцированный эффект перезарядки происходит спонтанно во время разряда, что снижает потребность во внешних источниках питания и указывает на возможность ее применения в удаленных или автономных условиях.

«Идея о том, что аккумулятор может частично самозаряжаться, открывает путь к созданию устройств хранения энергии с более длительным сроком службы и меньшей зависимостью от внешних источников питания. В будущем они могут питать датчики, коммуникационные устройства или системы, расположенные в изолированных зонах. А в будущем это может даже способствовать уменьшению размера и веса мобильных аккумуляторов», — объясняет Ньевес Касань-Пастор.

Результаты исследования опубликованы в журнале Electrochimica Acta

Источник: TechXplore

Популярные новости

Кого чаще всего штрафуют ТЦК: до 8 судебных дел на одного человека, только 20% производств завершены в 2025 году
Автопилот Tesla FSD не работает, как обещано — владелец получил компенсацию через арбитраж
Внезапно: в титрах Death Stranding 2 увидели упоминание о Nintendo
Капитализация NVIDIA достигла $4 трлн
Вышел Nothing Phone (3) — четыре 50 МП камеры и новая фича Glyph Matrix за $800
Боссы ИИ-стартапов обнаружили, что нанимали одного и того же айтишника из Индии — он работал в 4-х одновременно
AMD Radeon RX 9070 XT стала быстрее RTX 5070 Ti — новый драйвер добавил до 27% производительности
Где $100 млн?! Сотрудники OpenAI перешли в Meta и не получили бонус, о котором рассказывал Сэм Альтман
«Алло» представляет Xiaomi YU7 в Украине — три версии по цене от 1,716 млн грн.
«Одиссея» Кристофера Нолана получила постер и слоган — тизер, по слухам, «спрятали» в новом «Мире Юрского периода»
Босс Baldur’s Gate 3 написал дату релиза игры на бутылке в баре еще 5 лет назад — но ему не поверили
«Хороший фильм, когда персонажи молчат»: новый «Мир Юрского периода» оценили в скромные 54% на Rotten Tomatoes
Произошло самое масштабное слияние черных дыр и появление монстра, в 225 раз массивнее Солнца
«Сериал, не имеющий конкурентов»: Квентин Тарантино расхвалил хит ужасов Netflix с 93% на Rotten Tomatoes
ИИ-бот McDonald’s прятал базу кандидатов на работу под паролем «123456» — ее взломали за 30 минут
Зомби-спутник NASA выдал мощный сигнал после 60 лет молчания
Долгожданный Sci-Fi хоррор в стиле Alien Isolation «ожил» после 13 лет разработки
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил галактику-медузу, которая блуждает по космосу
Ликвидации коротких позиций достигли рекордных $1 млрд на фоне новых максимумов биткоина
NASA подтверждает новый межзвездный объект в Солнечной системе — прямая трансляция демонстрирует его движение
Больше перехватчиков «Шахедов»: Минобороны и экс-руководитель Google Эрик Шмидт подписали меморандум о производстве дронов
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить