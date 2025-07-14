Беспроводные самозаряжающиеся аккумуляторы уже выдерживают 100+ циклов в испытаниях

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Группа испанских исследователей из Института материаловедения в Барселоне продемонстрировала новый индукционный механизм, обеспечивающий частичную самозарядку аккумуляторов.

В основу положен обратимый окислительно-восстановительный химический процесс с участием феррицианида (Fe(CN)₆³-/⁴-) и ионов железа (Fe²⁺/Fe³⁺). Этот процесс не требует привлечения биполярных электродов. Вместо этого используются биполярная электрохимия и проводящие компоненты электролита для передачи заряда.

«Этот обратимый механизм беспрецедентен. Он показывает, как беспроводная электрохимия может быть использована для разработки систем самозарядки. В наших экспериментах емкость аккумулятора увеличилась до четырех раз, а выходная мощность значительно возросла», — отмечает ведущий автор исследования Ньевес Касань-Пастор.

И хотя использованная учеными в исследовании симметричная конструкция аккумулятора не пригодна к использованию в реальных условиях, результаты экспериментов продемонстрировали, что установка работает с высокой эффективностью в течение более 100 циклов. Она использует только растворимые соединения на основе железа, представляющие недорогую и экологическую альтернативу литий-ионным аккумуляторам.

Индуцированный эффект перезарядки происходит спонтанно во время разряда, что снижает потребность во внешних источниках питания и указывает на возможность ее применения в удаленных или автономных условиях.

«Идея о том, что аккумулятор может частично самозаряжаться, открывает путь к созданию устройств хранения энергии с более длительным сроком службы и меньшей зависимостью от внешних источников питания. В будущем они могут питать датчики, коммуникационные устройства или системы, расположенные в изолированных зонах. А в будущем это может даже способствовать уменьшению размера и веса мобильных аккумуляторов», — объясняет Ньевес Касань-Пастор.

Результаты исследования опубликованы в журнале Electrochimica Acta

Источник: TechXplore