Более 800 км без подзарядки: мягкий металл снимает ограничения твердотельных аккумуляторов

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Американские исследователи из Института Джорджии испытали новую комбинацию металлов в качестве электролита для твердотельных батарей электрических автомобилей.

Ученые смешали литий с натрием, найдя способ уменьшить давление, необходимое для работы этого типа батарей. Это может позволить создавать более легкие и долговечные источники питания для гаджетов и электромобилей.

Твердотельные батареи потенциально имеют большую емкость и более безопасны, чем Li-ion. Поскольку они используют твердый электролит, это делает их работу более стабильной. Однако для их работы необходимо поддерживать высокое давление. Металлические пластины, обеспечивающие это давление, часто тяжелее и объемнее самой батареи.

Группа исследователей во главе с научным сотрудником Технологического института Джорджии Сон Гин Юном установила, что ограничения можно обойти за счет добавления к литию натрия. Натрий не участвует в электрохимических процессах, однако за счет мягкости способен улучшать производительность лития. В паре с литием он легко деформируется при более низком давлении, сохраняя лучший контакт с твердым электролитом, что улучшает общую производительность батареи.

Для того, чтобы понять, почему натрий-литиевые аккумуляторы демонстрируют лучшую работу, исследователи обратились к биологической концепции морфогенеза — способа, которым организмы достигают развития под влиянием локальных условий. Ученые обнаружили, что натрий ведет себя как деформирующаяся фаза, приспосабливаясь к структурным изменениям во время использования батареи.

Новое исследование открывает двери к созданию более эффективных аккумуляторов для смартфонов и других гаджетов, а также батарей для электрокаров, позволяющих им проезжать до 800 км на одном заряде. Несмотря на то, что перед коммерциализацией еще придется решить ряд проблем, группа ученых продолжает испытывать новые материалы

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Их цель — сделать твердотельные батареи более конкурентоспособными по сравнению с Li-ion. Возможность уменьшить необходимое давление без ущерба для энергоемкости открывает новые возможности для масштабирования твердотельных аккумуляторов.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science

Источник: Interesting Engineering

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