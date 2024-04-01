Новости Украина 01.04.2024 в 18:31 comment views icon
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Без шуток: в топ-наймах марта — кандидаты, которые находятся в Украине

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Практически все топ-наймы марта — кандидаты, которые находятся в Украине.

Об этом сообщил сервис по анонимному поиску работы Djinni.

Так, в 8 крупнейших наймах в Украине находятся 6 кандидатов.

Топ-наймы марта на Djinni выглядят так:

Самым крупным в прошлом месяце стал найм Engineering Manager/Head of R&D за $12 тыс.

Без шуток: в топ-наймах марта — кандидаты, которые находятся в Украине

Отметим, что месяц назад ситуация была прямо противоположная: большинство топ-наймов — кандидаты, которые находятся за рубежом. Самым крупным в феврале на Djinni стал найм Head of Data/Lead/Data Architect на зарплату в почти $9 тыс.

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В 2023 было 1387 наймов с зарплатой более $5К, из них 22 найма с зарплатой более $10к.

В декабре 2023 года самым большим стал найм Principal Data Scientist на зарплату в $12 тыс. Девопсы также были в рейтинге, однако занимали места в хвосте топа.

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