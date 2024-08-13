Безопасность превыше всего: шестиколесный робот проверяет ненадежные водостоки вместо людей

Инженерная компания Beca из Новой Зеландии разработала шестиколесного робота PIPE-i для инспекции опасных водостоков, заменяя людей в рискованных условиях.

Разработка PIPE-i длилась год — с июня 2022 по июнь 2023 года. Проект начался, когда инженерам-конструкторам Beca поручили обследовать серьезно поврежденный водосток под оживленной автомагистралью. Не найдя подходящих коммерческих решений, они решили создать собственного робота.

Корпус прототипа напечатали на 3D-принтере из поликарбоната и углеродного волокна. Робот оснащен шестью отдельно подвешенными колесами, четырьмя светодиодными панелями мощностью 850 люменов, поворотной передней камерой, лидаром и 3D-сканером Leica BLK360. Сканер хранится в задней части устройства под крышкой и поднимается для работы при необходимости.

Сейчас PIPE-i управляется дистанционно в режиме реального времени с использованием прямой трансляции с камеры. Однако робот уже способен выполнять некоторые функции автономно, например, определять расстояние до объектов. В будущей коммерческой версии планируют использовать алгоритмы искусственного интеллекта для повышения автономности.

Операторы могут мгновенно проверять видео с PIPE-i на наличие проблем в водостоках. Кроме того, они могут анализировать 3D-модель конструкции, созданную встроенным сканером. При необходимости робота можно дополнительно оснастить всенаправленной камерой для съемки 360-градусного видео.

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Важным преимуществом PIPE-i является регулируемая подвеска. Она позволяет поднять корпус для оптимального сканирования или опустить его, чтобы пробраться под препятствиями.

Источник: Newatlas

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