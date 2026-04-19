Мир антропоморфных роботов получил нового лидера, причем родом не из США. Китайская компания Unitree Robotics официально подтвердила, что их модель H1 стала самым быстрым полноразмерным гуманоидом на планете. Во время испытаний машина продемонстрировала такой темп, который ранее считали недостижимым для роботы такого формата.





Робот Unitree H1 сумел разогнаться до скорости 3,3 метра в секунду. Если перевести это в привычные цифры, мы получим почти 12 километров в час. Для сравнения, обычный человек идет со скоростью около 5 километров в час. Хотя до профессиональных бегунов роботу еще далеко, для гуманоида весом под 50 килограммов это серьезный технический триумф.

Инженеры компании уверяют, что этот результат не является физическим пределом конструкции. Расчеты показывают возможность выжать до 5 метров в секунду в будущем. Такого показателя достигли благодаря фирменным двигателям M107, которые выдают огромный крутящий момент. Это позволяет роботу энергично отталкиваться от поверхности, имитируя реальную человеческую биомеханику во время бега.

Кроме скорости, H1 выделяется своей системой ориентации. Разработчики установили в голову робота современный LiDAR и специальные камеры глубины. Такой набор датчиков позволяет машине видеть окружение на 360 градусов в реальном времени. Система постоянно сканирует ландшафт, поэтому робот мгновенно адаптируется к неровностям и не теряет равновесия на сложных участках дороги.





Во время демонстрационных забегов H1 показал не только скорость, но и отличную координацию. Он уверенно преодолевает лестницы, может танцевать и выполнять прыжки без риска завалиться на бок. Специалисты отмечают, что такие навыки делают робота идеальным кандидатом для работы на складах. Там нужно постоянно маневрировать среди стеллажей и людей, не создавая опасных ситуаций.

Конструктивно робот выглядит достаточно изящно при росте около 180 сантиметров. Его вес составляет всего 47 килограммов благодаря использованию легких алюминиевых сплавов. При этом железка остается очень прочной. На видео разработчики даже пытаются толкать робота во время движения, но он мастерски восстанавливает баланс. Это свидетельствует о высоком качестве софта для управления центром масс.

Китайцы фактически бросили вызов таким гигантам, как Boston Dynamics и Tesla. Пока Atlas показывает акробатические трюки, а Optimus учится складывать футболки, Unitree сделала ставку на скорость передвижения. Такая стратегия может оказаться выигрышной, ведь для реальных задач в промышленности скорость реакции и перемещения часто является решающим фактором.

Сейчас Unitree Robotics уже готовит коммерческие версии своих гуманоидов для продажи. Компания планирует постепенно совершенствовать мелкую моторику рук, чтобы робот мог выполнять деликатные манипуляции с предметами. Учитывая темпы разработки, мы совсем скоро увидим подобные машины в реальных условиях складов или торговых центров, а не только на выставочных стендах.

Мир быстро приближается к эре, где автономные помощники станут частью нашей жизни. Рекорд Unitree H1 доказывает, что устаревшие ограничения скорости для двуногих систем наконец-то преодолены. Теперь перед инженерами стоит другая задача. Они должны научить этих быстрых гуманоидов безопасно взаимодействовать с людьми в тесной среде офисов или жилых домов.

Источник: Interesting Engineering