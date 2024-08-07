Будущее уже здесь: Figure AI разработала человекоподобного робота для производства и быта

Калифорнийская компания Figure представила второе поколение своего робота, предназначенного для производственных линий и будущего использования в домашних условиях.

Figure, основанная в 2022 году предпринимателем Бреттом Адкоком (Brett Adcock), достигла значительного прогресса в разработке гуманоидных роботов. Недавно компания анонсировала свою новую модель F.02, которая является результатом полного перепроектирования как аппаратного, так и программного обеспечения.

Инженеры Figure усовершенствовали системы искусственного интеллекта, компьютерного зрения, аккумулятор, электронику, сенсоры и приводы робота. Одним из ключевых нововведений стала интеграция микрофонов и динамиков, позволяющих F.02 вести разговоры с людьми благодаря специальным моделям ИИ, разработанным в сотрудничестве с OpenAI.

Новый робот оснащен шестью RGB-камерами, которые обеспечивают его систему компьютерного зрения. Две камеры расположены на анимированном лице робота, а остальные — на корпусе. Это позволяет F.02 лучше ориентироваться в пространстве и принимать решения на основе визуальной информации.

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По сравнению с предыдущей моделью, F.02 имеет втрое большую вычислительную мощность, что обеспечивает выполнение сложных задач с искусственным интеллектом в автономном режиме. Внешний вид робота впечатляет: тканевое покрытие и внутренняя проводка придают ему стильный вид в цвете «темный металлик».

Разработчики уделили особое внимание подвижности F.02. Плечевые суставы робота имеют крутящий момент 50 Нм и диапазон движения 148 градусов. Коленные и бедренные суставы еще мощнее — 150 Нм, с диапазоном движения 135 и 195 градусов соответственно.

Новая «рука» гуманоида имеет 16 степеней свободы и способна поднимать до 25 кг. Конструкция максимально приближена к человеческой: четыре пальца с противопоставленным большим, каждый оснащен интегрированным блоком датчиков и двигателем. Запястье робота F.02 спроектировали так, чтобы оно точно воспроизводило диапазон движений человеческой руки.

Энергопитание обеспечивает аккумулятор емкостью 2,25 кВт-ч, размещенный в торсе, что на 50% превышает показатели предыдущей версии.

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F.02 уже проходит испытания на производственной площадке BMW в Спартанбурге (Южная Каролина, США), где собирает данные и учится выполнять различные задачи. Figure стремится создать роботов, которые не только повысят производительность и эффективность производства, но и улучшат качество жизни людей.

Источник: TheRobotReport, Newatlas

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