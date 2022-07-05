«Безопасность превыше всего»: в МОН рассказали о формате 2022/23 учебного года в Украине

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт рассказал, что в данный момент проводится активная работа по возвращению к офлайн-обучению в 2022/23 учебном году, однако безопасность всех участников образовательного процесса остается первоочередной составляющей.

«В условиях военного времени мы внедряем очный образовательный процесс в помещениях учебных заведений исключительно по согласованию с органами власти. При наличии опасности заведение внедряет дистанционный или смешанный формат обучения. Если в укрытии не хватает мест на всех участников образовательного процесса, есть рекомендации по разделению обучения на несколько смен», – сообщил Сергей Шкарлетт.

Также рассматривается вариант, в рамках которого некоторые дисциплины будут преподаваться в офлайн-формате, а ряд других – онлайн.

«Мы должны обеспечить паспорт безопасности каждого заведения. Указатели маршрута движения в убежище, план эвакуации, расчетное время захода в бомбоубежище. Каждый родитель будет проинформирован об условиях безопасности обучения детей. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы образовательный процесс начался в максимально комфортных условиях», – отметил Сергей Шкарлетт.

По словам Министра, родители имеют полное право определять формат обучения самостоятельно.

«Если родители опасаются очного обучения, то они могут выбрать любую форму обучения для своего ребенка: дистанционную, индивидуальную или экстернат», – отметил Сергей Шкарлетт.

Ранее в КГГА заявили, что все 422 школы Киева будут готовы начать обучение офлайн с 1 сентября 2022 года.

Источник: МОН