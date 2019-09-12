Беззеркальная камера начального уровня Fujifilm X-A7 получила улучшенный сенсор, доработанный автофокус и запись видео 4K/30p

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Компания Fujifilm подготовила к выпуску новую беззеркальную камеру начального уровня под названием X-A7. Новинка получила ряд улучшений по сравнению с предшественником X-A5.

Так, в камере Fujifilm X-A7 применяется новейший 24,2-мегапиксельный CMOS сенсор формата APS-C. Новинка также может похвастаться улучшенной фазовой системой автоматической фокусировки, которая содержит в 8,5 раз больше датчиков, чем у X-A5. Это позволило ускорить работу автофокуса и реализовать быстрое обнаружение лиц в кадре. Правда, скорость серийной съёмки фотографий осталась неизменной и составляет 6 кадров в секунду.

Зато была повышена производительность при записи видео. Новое устройство способно снимать видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду (у предыдущей модели – 15 кадров в секунду). Максимальная частота кадров для съёмки видео в разрешении Full HD ограничена на 60. Светочувствительность можно изменять в диапазоне ISO 100-12800 (до ISO 25600 в расширенном режиме). Устройство оснащено поворотным сенсорным дисплеем, горячим башмаком для установки внешней вспышки и аксессуаров. В камере реализован режим Bright Mode, который распознаёт сцены и применяет функцию HDR и прочие улучшения для создания яркий и красочных снимков, которые не потребуют последующей обработки.

Камера Fujifilm X-A7 в комплекте с объективом Fujinon XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIZ PZ будет продаваться по цене $700. Продажи стартуют с 24 октября.

Источник: Engadget