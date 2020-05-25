Безжизненный аэропорт Борисполь. Как сейчас выглядит главная воздушная гавань страны с высоты птичьего полета [+ новые правила безопасности для авиации в ЕС]
Международное авиасообщение в Украине планируют открыть уже 15 июня, хотя пока и неясно, чего ждать и насколько масштабным окажется перезапуск гражданской авиации. Тем временем можно взглянуть, как сейчас выглядит главная воздушная гавань страны с высоты птичьего полета — пресс-служба Международного аэропорта «Борисполь» предоставила источнику массу фотографий, демонстрирующие различные части объекта с новых ракурсов, которые не были доступны раньше.
Как отмечает Avianews.com, в обычной ситуации аэродром является запретной зоной для полетов беспилотников, но в условиях действующего сейчас карантина и запрета на полеты сделали исключение.
На фото можно увидеть десятки самолетов, припаркованных около терминалов аэропорта Борисполь, которые дожидаются снятия ограничений и возвращения к полетам. Пока единственное, что создает минимальное присутствие жизни — это единичные служебные автомобили, изредка перемещающиеся по аэродрому.
Остается добавить, что буквально на днях Европейское агентство по безопасности авиации (EASA) и Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) опубликовали методические указания (.pdf) по работе аэропортов и авиакомпаний в связи с пандемией COVID-19. Эти правила, изложенные на 27 страницах, были разработаны по заказу Еврокомиссии. Ниже пересказываем ключевые тезисы разбора avianews.com.
- Авиакомпании должны будут стимулировать пассажиров с признаками COVID-19 (например, температура одышка, потеря вкуса или запаха) оставаться дома и вообще не выезжать в аэропорт. В качестве таких мер названы возможность бесплатного переоформления билета или его отмены при предъявлении справки от врача.
- Передвижения по аэропорту ограничены: доступ в аэровокзал теперь будет только у пассажиров и обслуживающего персонала.
- Пассажирам, которые имеют признаки болезни или нарушают установленные правила гигиены, могут отказать во входе в терминал или посадке в самолет.
- Контроль температуры при входе в аэропорт у пассажиров и работников, но EASA предупреждает о низкой эффективности этой меры (многие заболевшие COVID-19 не имеют температуры, датчики требуют регулярной калибровки, а жаропонижающие средства позволяют обмануть систему) и советует тратить средства на другие средства обеспечения безопасности здоровья.
- Более тщательная уборка в зданиях, установка защитных экранов на стационарных стойках, например, регистрации или паспортного контроля, дезинфекторы для рук у выхода на посадку, социальное дистанцирование (1,5 метра).
- Ношение маски рекомендовано после входа в терминал, в самолете и до выхода из аэропорта по прилету в место назначения. Исключение сделано только для детей до 6 лет и взрослых, которые не могут носить маски по показанию здоровья.
- Персонал, который общается с пассажирами, должен дополнительно иметь перчатки, а сотрудники службы авиационной безопасности — защитные прозрачные экраны на лице.
- Форма должна меняться каждый день. Допускается отступать от этого требования, если поверх формы надевается защитный костюм.
- Операторы аэропортов должны обеспечить возможность приобретения маски пассажирами, если они не смогли ее купить до приезда в терминал. Также авиакомпании должны иметь необходимый запас масок на борту и одноразовые пакеты для их утилизации после полета.
- EASA не ограничивала число мест в самолетах, которые могут продавать авиакомпании. Однако если позволяет загрузка и балансировка самолета это позволяет, рекомендуется рассаживать пассажиров так, чтобы между ними была дистанция.
- Авиакомпаниям рекомендовали обеспечить перевозку в салоне меньшего числа ручной клади путем стимулирования сдачи вещей в багаж, а бортпроводники должны обеспечить отсутствие очередей в проходах и около туалетов (один из туалетов рекомендовано резервировать для потребностей экипажей).
- Сервис на борту должен быть ограничен для уменьшения взаимодействия между людьми. Запрещена продажа Duty Free и других товаров кроме предварительно упакованной или запечатанной еды, а также отказ от оплаты наличными в пользу использования банковских карт (если это возможно).
- На борту самолета (при наличии технической возможности) следует увеличить подачу свежего воздуха взамен рециркуляции. Запрещено держать пассажиров в салоне более 30 минут, если вентиляция не обеспечена должным образом.
Рекомендации Госавиаслужбы Украины для авиаперевозчиков касательно предотвращения распространения коронавируса можно найти здесь (.pdf).