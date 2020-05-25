Безжизненный аэропорт Борисполь. Как сейчас выглядит главная воздушная гавань страны с высоты птичьего полета [+ новые правила безопасности для авиации в ЕС]

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Международное авиасообщение в Украине планируют открыть уже 15 июня, хотя пока и неясно, чего ждать и насколько масштабным окажется перезапуск гражданской авиации. Тем временем можно взглянуть, как сейчас выглядит главная воздушная гавань страны с высоты птичьего полета — пресс-служба Международного аэропорта «Борисполь» предоставила источнику массу фотографий, демонстрирующие различные части объекта с новых ракурсов, которые не были доступны раньше.

Как отмечает Avianews.com, в обычной ситуации аэродром является запретной зоной для полетов беспилотников, но в условиях действующего сейчас карантина и запрета на полеты сделали исключение.

На фото можно увидеть десятки самолетов, припаркованных около терминалов аэропорта Борисполь, которые дожидаются снятия ограничений и возвращения к полетам. Пока единственное, что создает минимальное присутствие жизни — это единичные служебные автомобили, изредка перемещающиеся по аэродрому.

Остается добавить, что буквально на днях Европейское агентство по безопасности авиации (EASA) и Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) опубликовали методические указания (.pdf) по работе аэропортов и авиакомпаний в связи с пандемией COVID-19. Эти правила, изложенные на 27 страницах, были разработаны по заказу Еврокомиссии. Ниже пересказываем ключевые тезисы разбора avianews.com.

Авиакомпании должны будут стимулировать пассажиров с признаками COVID-19 (например, температура одышка, потеря вкуса или запаха) оставаться дома и вообще не выезжать в аэропорт. В качестве таких мер названы возможность бесплатного переоформления билета или его отмены при предъявлении справки от врача.

Передвижения по аэропорту ограничены: доступ в аэровокзал теперь будет только у пассажиров и обслуживающего персонала.

Пассажирам, которые имеют признаки болезни или нарушают установленные правила гигиены, могут отказать во входе в терминал или посадке в самолет.

Контроль температуры при входе в аэропорт у пассажиров и работников, но EASA предупреждает о низкой эффективности этой меры (многие заболевшие COVID-19 не имеют температуры, датчики требуют регулярной калибровки, а жаропонижающие средства позволяют обмануть систему) и советует тратить средства на другие средства обеспечения безопасности здоровья.

Более тщательная уборка в зданиях, установка защитных экранов на стационарных стойках, например, регистрации или паспортного контроля, дезинфекторы для рук у выхода на посадку, социальное дистанцирование (1,5 метра).

Ношение маски рекомендовано после входа в терминал, в самолете и до выхода из аэропорта по прилету в место назначения. Исключение сделано только для детей до 6 лет и взрослых, которые не могут носить маски по показанию здоровья.

Персонал, который общается с пассажирами, должен дополнительно иметь перчатки, а сотрудники службы авиационной безопасности — защитные прозрачные экраны на лице.

Форма должна меняться каждый день. Допускается отступать от этого требования, если поверх формы надевается защитный костюм.

Операторы аэропортов должны обеспечить возможность приобретения маски пассажирами, если они не смогли ее купить до приезда в терминал. Также авиакомпании должны иметь необходимый запас масок на борту и одноразовые пакеты для их утилизации после полета.

EASA не ограничивала число мест в самолетах, которые могут продавать авиакомпании. Однако если позволяет загрузка и балансировка самолета это позволяет, рекомендуется рассаживать пассажиров так, чтобы между ними была дистанция.

Авиакомпаниям рекомендовали обеспечить перевозку в салоне меньшего числа ручной клади путем стимулирования сдачи вещей в багаж, а бортпроводники должны обеспечить отсутствие очередей в проходах и около туалетов (один из туалетов рекомендовано резервировать для потребностей экипажей).

Сервис на борту должен быть ограничен для уменьшения взаимодействия между людьми. Запрещена продажа Duty Free и других товаров кроме предварительно упакованной или запечатанной еды, а также отказ от оплаты наличными в пользу использования банковских карт (если это возможно).

На борту самолета (при наличии технической возможности) следует увеличить подачу свежего воздуха взамен рециркуляции. Запрещено держать пассажиров в салоне более 30 минут, если вентиляция не обеспечена должным образом.

Рекомендации Госавиаслужбы Украины для авиаперевозчиков касательно предотвращения распространения коронавируса можно найти здесь (.pdf).

Источник: Avianews (2)