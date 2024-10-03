Новости Крипто 03.10.2024 в 19:30 comment views icon

Bitwise подала заявку на первый биржевой фонд XRP

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Bitwise подала заявку на первый биржевой фонд XRP

Раздел Крипто выходит при поддержке?

Компания Bitwise Asset Management, управляющая биржевым криптовалютным индексным фондом для частных лиц, инвестиционных менеджеров и учреждений, объявила о подаче первоначального регистрационного заявления в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для запуска XRP ETP. Согласно поданным документам, новый фонд будет непосредственно владеть активами XRP.

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«Мы верим, что в XXI веке блокчейны принесут новые аполитичные денежные активы и позволят создавать приложения без необходимости получения разрешений», — сказал генеральный директор Bitwise Хантер Хорсли.

В тексте самой заявки говорится о том, что функции администратора фонда будет выполнять Bank of New York Mellon, а Coinbase Custody будет хранить средства фонда Bitwise XRP ETF.

Правда, руководитель исследований Galaxy Digital Алекс Торн считаетчто шансы успеха заявки почти нулевые. У SEC до 7 октября есть время, чтобы подать апелляцию на решение судьи от июля 2023 года, в котором говорилось, что вторичные продажи XRP через биржи не являются ценными бумагами.

Накануне компании Bitwise запустила спотовые ETP на Bitcoin и Ethereum, а также в августе 2024 года приобрела компанию ETC Group, ведущего эмитента крипто-ETP в Европе.

Что такое XRP?

Криптовалюта XRP работает на блокчейне XRP Ledger (XRPL), который чаще всего используется для проведения международных платежей и денежных переводов. Кроме того, XRPL поддерживает участие институтов в децентрализованных финансах (DeFi), токенизацию реальных активов и взаимодействие с Ethereum Virtual Machine (EVM).

XRP занимает 7-е место среди крупнейших криптоактивов с рыночной капитализацией $30 млрд и более 5 миллионами активных кошельков.

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Интересно, что цена XRP, как ни странно, на заявку от Bitwise положительно не отреагировала и даже покатилась вниз (как и рыночная капитализация). Но торговый подрос.

Немного о ETP и ETF

ETP (Exchange-Traded Product) — это общий термин, охватывающий все виды финансовых продуктов, которые торгуются на биржах, как и обычные акции. ETP может содержать различные виды инвестиционных продуктов, таких как биржевые индексные фонды (ETF), биржевые облигации (ETN) и товарные активы (ETC).

А ETF — это фонд, который отслеживает определенный индекс, товар, облигацию или корзину активов и торгуется на бирже как обычные акции. ETF имеет инвестиционный портфель и обычно нацелен на долгосрочное инвестирование.

Акция (пай) ETF — это именная ценная бумага, подтверждающая опосредованное право владельца на соответствующую часть активов фонда. Покупка части в ETF дает инвестору возможность вложиться, например, сразу во все ценные бумаги, входящие в индекс, на котором базируется конкретный фонд.

В этом случае, XRP ETF даст инвестору возможность следить за движением цены данной криптовалюты, не имея ее на руках. Вместо того чтобы самостоятельно разбираться с криптовалютными биржами и кошельками, инвестор может купить акции XRP ETF через обычные брокерские счета.

Раздел Крипто выходит при поддержке?

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