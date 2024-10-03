Bitwise подала заявку на первый биржевой фонд XRP

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

Компания Bitwise Asset Management, управляющая биржевым криптовалютным индексным фондом для частных лиц, инвестиционных менеджеров и учреждений, объявила о подаче первоначального регистрационного заявления в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для запуска XRP ETP. Согласно поданным документам, новый фонд будет непосредственно владеть активами XRP.

«Мы верим, что в XXI веке блокчейны принесут новые аполитичные денежные активы и позволят создавать приложения без необходимости получения разрешений», — сказал генеральный директор Bitwise Хантер Хорсли.

В тексте самой заявки говорится о том, что функции администратора фонда будет выполнять Bank of New York Mellon, а Coinbase Custody будет хранить средства фонда Bitwise XRP ETF.

Правда, руководитель исследований Galaxy Digital Алекс Торн считаетчто шансы успеха заявки почти нулевые. У SEC до 7 октября есть время, чтобы подать апелляцию на решение судьи от июля 2023 года, в котором говорилось, что вторичные продажи XRP через биржи не являются ценными бумагами.

Накануне компании Bitwise запустила спотовые ETP на Bitcoin и Ethereum, а также в августе 2024 года приобрела компанию ETC Group, ведущего эмитента крипто-ETP в Европе.

Что такое XRP?

Криптовалюта XRP работает на блокчейне XRP Ledger (XRPL), который чаще всего используется для проведения международных платежей и денежных переводов. Кроме того, XRPL поддерживает участие институтов в децентрализованных финансах (DeFi), токенизацию реальных активов и взаимодействие с Ethereum Virtual Machine (EVM).

XRP занимает 7-е место среди крупнейших криптоактивов с рыночной капитализацией $30 млрд и более 5 миллионами активных кошельков.

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Интересно, что цена XRP, как ни странно, на заявку от Bitwise положительно не отреагировала и даже покатилась вниз (как и рыночная капитализация). Но торговый подрос.

Немного о ETP и ETF

ETP (Exchange-Traded Product) — это общий термин, охватывающий все виды финансовых продуктов, которые торгуются на биржах, как и обычные акции. ETP может содержать различные виды инвестиционных продуктов, таких как биржевые индексные фонды (ETF), биржевые облигации (ETN) и товарные активы (ETC).

А ETF — это фонд, который отслеживает определенный индекс, товар, облигацию или корзину активов и торгуется на бирже как обычные акции. ETF имеет инвестиционный портфель и обычно нацелен на долгосрочное инвестирование.

Акция (пай) ETF — это именная ценная бумага, подтверждающая опосредованное право владельца на соответствующую часть активов фонда. Покупка части в ETF дает инвестору возможность вложиться, например, сразу во все ценные бумаги, входящие в индекс, на котором базируется конкретный фонд.

В этом случае, XRP ETF даст инвестору возможность следить за движением цены данной криптовалюты, не имея ее на руках. Вместо того чтобы самостоятельно разбираться с криптовалютными биржами и кошельками, инвестор может купить акции XRP ETF через обычные брокерские счета.

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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