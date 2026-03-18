Новости Крипто 18.03.2026

Mastercard запускает программу крипто-партнерства с 85 участниками: среди них Binance и Ripple

Шадрін Андрій

Mastercard запускає програму крипто-партнерства із 85 учасниками: серед них Binance та Ripple

Компания Mastercard объявила о старте масштабной программы, которая должна интегрировать блокчейн-технологии с ее глобальной платежной инфраструктурой через сотрудничество с более чем 85 компаниями из крипто- и финтех-сектора, включая Binance, PayPal и Ripple.


Проект назван Crypto Partner Program. Его цель — создать платформу для разработки и тестирования продуктов, которые объединяют возможности платежей на блокчейне с уже существующими платежными каналами, охватывающими банки, торговцев и потребителей в более чем 200 странах. Инициатива направлена на практические кейсы использования цифровых активов в глобальных расчетах. Участники программы будут работать с командами Mastercard над проектами, которые могут ускорять трансграничные переводы, развивать бизнес-платежи (B2B) и внедрять решения для ежедневных расчетов с применением технологий блокчейна. Переводы через платформу будут почти мгновенными и с комиссиями ниже 1%.

В число партнеров, кроме Binance, PayPal и Ripple, вошли также другие известные игроки отрасли: Circle (эмулятор стейблкоинов), Gemini (криптовалютная биржа), Paxos (инфраструктурный провайдер), Modern Treasury (платежная инфраструктура) и ряд других фирм, специализирующихся на ликвидности, безопасности и комплаенсе. По словам представителей Modern Treasury, участие в программе позволит связать фиатные платежные каналы с цифровыми активами для непрерывных потоков платежей между крипто и традиционными системами финансов. Компания будет сосредотачивать усилия на упрощении обмена между фиатными деньгами и криптовалютой на глобальном уровне, используя разветвленную сеть Mastercard, которая охватывает примерно 95% населения мира через сервисы Mastercard Move Cross-Border Services.

«Цифровые активы входят в новую фазу. То, что раньше существовало параллельно с традиционными финансовыми системами, все чаще применяется для решения практических, реальных задач — от трансграничных переводов до платежей между бизнесами», — говорится в пресс-релизе Mastercard.

В пресс-релизе Mastercard подчеркнула, что программа направлена на двустороннее взаимодействие: крупные крипто-компании могут предоставлять свой опыт в создании новых платежных механизмов, одновременно получая доступ к устоявшимся банковским и коммерческим каналам Mastercard. Такой подход должен способствовать адаптации on-chain платежей в повседневную торговлю и масштабированию цифровых транзакций в мировой экономике. Фокус проекта включает не только технологическую интеграцию, но и создание форумов для обмена знаниями между участниками крипто- и финтех-индустрий, а также совместное планирование выхода новых продуктов на рынок. Это может охватывать, в частности, программируемые платежи и токенизированные активы, которые способны усилить возможности традиционных платежных сетей.


Инициатива происходит на фоне общего роста интереса крупных платежных систем к цифровым валютам и блокчейн-решениям. Другие игроки рынка, в частности Visa, также развивают подобные направления, работая с эмиссионными стейблкоинами и блокчейн-фирмами для ускорения и удешевления глобальных транзакций. Запуск Crypto Partner Program воспринимается в отрасли как шаг к более широкому внедрению криптовалютных платежей в ежедневную экономическую активность, в частности в сегментах международных переводов, выплат компаниям и расчетов между предприятиями, где традиционные платежные системы пока доминируют.

«Мы запускаем Mastercard Crypto Partner Program — новую глобальную инициативу, которая объединяет более 85 компаний, работающих с криптоактивами, провайдеров платежей и финансовые учреждения для создания площадки для содержательного диалога и сотрудничества по мере дальнейшего развития этого сегмента», — говорит пресс-релиз.

Некоторые финансовые обозреватели уже связывают этот шаг Mastercard с общей динамикой на рынке: на момент запуска программы акции компании демонстрировали давление со стороны инвесторов, что отражало более широкие опасения относительно будущей роли стейблкоинов и цифровых активов в глобальной платежной инфраструктуре. В целом новая программа открывает для крипто- и финтех-компаний возможности работать над продуктами, которые потенциально ускоряют интеграцию цифровых активов в глобальную финансовую систему, соединив инновации блокчейна с существующими платежными сетями и финансовой инфраструктурой.

Источник: Mastercard, CoinDesk

