Платформа для поїздок BlaBlaCar досягла 100 мільйонів користувачів по всьому світу через 15 років після створення. Компанії вдалося подвоїти число користувачів з 2018 року завдяки швидкому зростанню в Україні, Східній Європі та Латинській Америці. При цьому Україна стала одним із ключових ринків та налічує понад 8 млн користувачів – щомісяця понад 1 млн українців використовує BlaBlaCar.

Сьогодні BlaBlaCar об’єднує користувачів, які здійснюють карпулінгові та автобусні поїздки, роблячи подорожі в 22 країнах більш доступними, ефективними і дружніми. Кожні 2 секунди на BlaBlaCar реєструється новий користувач.

За словами представників сервісу, він має позитивний вплив на найрізноманітніші сфери діяльності:

Екологія: BlaBlaCar скорочує викиди CO2 на 1,6 млн тонн на рік, стільки ж вуглекислого газу продукують автомобілі в усьому Парижі за рік.

Соціум: щороку об’єднує понад 120 млн людей, які не зустрілися б у будь-якій іншій ситуації.

Економія: 600 мільйонів євро економлять користувачі за рік. На додаток до цього, поїздки з попутниками набирають популярності в зв’язку з ростом цін на паливо.

Доступність: понад мільйон місць зустрічі по всьому світу. Напрямки, які не існували або були погано пов’язані з громадським транспортом, тепер є частиною глобальної мережі мобільності. Наприклад, з Києва до віддаленого містечка Вилкове в Одеській області існує близько 5-7 варіантів поїздок як на автобусі, так і за допомогою карпулінга. І це в нетуристичний сезон.

Щоб побачити, як виглядає активність 100-мільйонної спільноти попутників, BlaBlaCar підготував анімацію всіх спільних поїздок у світі за день. Відео показує щільність і розмір мережі – від французьких магістралей до віддалених куточків Бразилії.

Сьогодні 70% діяльності BlaBlaCar знаходиться за межами Європи, де мобільність розвивається стрімкими темпами — це в першу чергу Україна і Бразилія. Після придбання Busfor і Octobus BlaBlaCar зробила технологічний ривок, опинившись на передовій ринку цифрових послуг для автостанцій та автобусних перевізників. Сьогодні користувачі BlaBlaCar отримали великий вибір транспортних опцій і зручну систему бронювання поїздок на сайті або в додатку.

Сьогодні третина пропозицій поїздок на BlaBlaCar мультимодальні, тобто доступні поїздки як з попутниками, так і на автобусі. В BlaBlaCar зазначили, що мають всі шанси, щоб зіграти ключову роль в цифровізації багатомільярдних автобусних ринків за межами Європи і розвитку глобального тренду на спільне використання автодорожнього транспорту.

Джерело: BlaBlaCar