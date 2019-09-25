Карпулинговая компания BlaBlaCar приобрела сервис по поиску и покупке автобусных билетов Busfor





Компания BlaBlaCar, крупнейший в мире карпулинговый сервис для междугородних поездок, объявила о приобретении компании Busfor, которая специализируется на поиске и покупке автобусных билетов в Украине и других странах Центральной и Восточной Европы. Приобретение позволит BlaBlaCar расширить свою деятельность на рынке пассажироперевозок в регионе с населением более 300 млн человек.

На сегодняшний день BlaBlaCar является одним из самых популярных агрегаторов междугородных автодорожных поездок, насчитывая более 80 млн пользователей по всему миру, в том числе более 5 млн в Украине. В 2018 году BlaBlaCar впервые вышел за рамки карпулинга, объявив о покупке компании Ouibus — одного из крупнейших автобусных операторов Франции, который принадлежит государственной компании SNCF, управляющей в том числе железными дорогами страны. На текущий момент BlaBlaBus работает в 7 странах (Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Германия, Испания и Италия).

Технологии Busfor, в свою очередь, позволяют приобрести автобусные билеты на рейсы более 7000 перевозчиков в странах Центральной и Восточной Европы, что делает компанию лидером в области онлайн-дистрибуции. Объединив усилия с Busfor, BlaBlaCar получит технологии дистрибуции, бронирования и продажи автобусных билетов, к которым подключены автовокзалы и автостанции в регионе с населением более 300 млн человек. Совместными усилиями обе компании смогут значительно лучше удовлетворять потребности пассажиров и автобусных перевозчиков, а также ускорить темпы цифровизации автобусного рынка.

Объединение усилий BlaBlaCar и Busfor не предусматривает сокращения компаний или прекращения действующих партнерств. Менеджмент обеих компаний сохранит свои позиции в рамках общей структуры.

Для BlaBlaCar это решение принято в рамках общей стратегии развития: компания стремится стать глобальным маркетплейсом для автодорожных поездок, объединив на одной платформе карпулинговые и автобусные предложения, чтобы дать пассажирам широкий выбор транспортных средств. На автобусах удобно ездить популярными маршрутами, когда цена остается доступной, а сам билет можно приобрести заранее. Карпулинговые предложения отличаются разнообразием маршрутов, включая даже популярные направления, при этом стоимость поездки остается низкой, а забронировать место в авто можно в последний момент.

По мнению компаний, интеграция транспортных решений (карпулинга и автобусов), которые дополняют друг друга, привлечет на платформу больше пользователей. Это поможет автовладельцам проще находить попутчиков, а перевозчикам — пассажиров. Впрочем, и те, и другие будут эффективнее заполнять свободные места, а это значит, что BlaBlaCar продолжит сокращать число автомобилей на дорогах, уменьшая объем выбросов СО2 в атмосферу.

Источник: BlaBlaCar