BlaBlaCar: У Києві сформовано другий за величиною інжиніринговий хаб сервісу, він буде займатися ринками України та Латинської Америки





Маркетплейс для автодорожніх поїздок BlaBlaCar, який об’єднує поїздки з попутниками та на автобусах, зосередив велику команду технічних фахівців в Києві. Таким чином український інжиніринговий хаб сервісу став другим за величиною для компанії.

Щоб підсилити напрямок розробки та технологічних інновацій, компанія вперше відкрила позицію VP Engineering CEE, яку зайняв Ігор Іващенко, екс-топ-менеджер компаній EGYM, Luxoft і Ciklum. Він керуватиме інжиніринговим хабом в Києві, розвиватиме автобусний маркетплейс в Україні, займатиметься його масштабуванням і запуском в Латинській Америці.

Під керівництвом Ігоря інженери працюватимуть над поліпшенням платформи, створенням і підключенням нових функцій, що відповідають запитам як перевізників, так і пасажирів, допомагають простіше і надійніше знаходити квитки на автобус. Ігор звітуватиме Олів’є Бонне, CTO BlaBlaCar і працюватиме разом з Андрієм Радічем, керівником по продукту в BlaBlaCar і Пьотром Ясом, старшим віце-президентом в BlaBlaCar.

Зазначимо, що згідно дослідження BlaBlaCar, українці стали більше ходити пішки, їздити за місто і брати попутників та менше користуватися ГТ та літаками.

Джерело: BlaBlaCar