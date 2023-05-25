Благодаря использованию в Украине резко вырос спрос на австралийские «картонные» БПЛА PPDS

В марте этого года стало известно, что австралийская компания Sypaq поставляет украинским военным дешевые одноразовые дроны Precision Payload Delivery System (PPDS). Они предназначены для доставки в труднодоступные места грузов массой до 5 кг.

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Компания Sypaq сообщила, что после применения в Украине существенно вырос интерес к «картонным» беспилотным авиационным системам (БАС) в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Генеральный директор Sypaq Аманда Холт утверждает, что всплеск интереса наблюдается как со стороны военных, так и гражданских организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире.

Компания уточнила, что БПЛА используется в различных сценариях.

«Операторы используют БАС для многих типов новых приложений, выходящих за рамки ее первоначальной конструкции», — сказала Холт.

Например, PPDS может применяться для установки датчиков, доставки небольших грузов, служить в качестве ретранслятора связи или приманки.

«Украине были проданы сотни беспилотных летательных аппаратов», — сказал главный инженер Sypaq Росс Осборн во время проведения 16-й Международной выставки Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) 2023.

В Sypaq добавили, что не могут раскрыть количество поставленных в Украину БАС из соображений безопасности.

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Источник: janes