Bloomberg: При переходе на удаленную работу из-за карантина сотрудники начинают работать на несколько часов дольше, чем в офисе (в зависимости от страны)





Издание Bloomberg со ссылкой на данные VPN-провайдера NordVPN Teams сообщило, что переход на удаленную работу существенным образом сказался на длительности рабочего дня. Отсутствие необходимости тратить время на дорогу в офис привело к увеличению рабочего времени сразу на несколько часов по сравнению с «докарантинным» периодом.

К примеру, в США средняя длительность рабочего времени выросла сразу на 3 часа (+40%) — с 8 до 11 часов. В Великобритании, Франции, Испании и Канаде — примерно на два часа — с 8-9 до 10-11 часов. В Дании, Нидерландах, Бельгии и Австрии — на час (с 9 до 10) и только в Италии рабочий день остался прежним восьмичасовым.

Исследователи также отметили, что увеличение рабочего дня происходит преимущественно за счет более раннего начала рабочего дня, тогда как завершают работу «удаленщики» тогда же, когда завершали ее в офисе. При этом за счет отсутствия обратного трансфера с работы домой они могут практически мгновенно переключаться в домашний режим.

Источник: Bloomberg