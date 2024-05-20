Blue Origin — вновь в игре и впервые за 2 года доставила пасажиров в космос (спойлер: один из парашутов не раскрылся)

Blue Origin вновь занимается космическим туризмом. 19 мая космическая компания Джеффа Безоса успешно доставила шестерых клиентов к границе космоса и обратно. Полет прервал почти двухлетний перерыв в миссиях с экипажем. Это было седьмое путешествие Blue Origin с людьми на борту. Миссия NS-25 — быстрая прогулка для пересечения линии Кармана, условной границы космоса, примерно в 100 км над поверхностью Земли, — стартовала с первой стартовой площадки компании в Западном Техасе.

Среди шести человек, находившихся в капсуле New Shepard, был 90-летний скульптор и писатель Эд Дуайт, бывший капитан ВВС, который был первым темнокожим кандидатом в астронавты, когда его выбрали для программы подготовки в 1961 году. Он прошел обучение, но в итоге не был избран в Корпус астронавтов НАСА, и до сих пор никогда не выходил в космос. На борту также были венчурный инвестор Мейсон Эйнджел, французский пивной магнат Сильвен Хирон, предприниматель Кеннет Л. Гесс, бухгалтер на пенсии Кэрол Шаллер и летчик Гопи Тотакура. Туристы ненадолго смогли отстегнуть ремни безопасности и почувствовать нулевую гравитацию.

Экипаж успешно приземлился примерно через 10 минут после запуска. Один из трех парашютов капсулы не раскрылся должным образом во время обратного пути, но это не создало никаких проблем для ее приземления благодаря избыточности системы, которая учитывает подобные ситуации.

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Это была 25-я миссия New Shepard и седьмой полет Blue Origin с экипажем. Последний раз модуль летал с экипажем в августе 2022 года, но в следующем месяце во время запуска миссии с полезной нагрузкой возник сбой в сопле двигателя, и полетов не было до декабря 2023 года, когда запустили миссию с полезной нагрузкой. Компания не раскрывает публично стоимость полета для туристов.

Источник: Space.com

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