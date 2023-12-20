Новости Наука и космос 20.12.2023 в 09:16 comment views icon

Blue Origin успешным запуском ракеты New Shepard возвращается после 15-месячного простоя

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Юрій Орос

Автор новин

Blue Origin успешным запуском ракеты New Shepard возвращается после 15-месячного простоя

24-я миссия Blue Origin официально успешна. Ракета New Shepard взлетела, ракета-носитель и капсула для экипажа безопасно отделились внутри полета и приземлились в указанном месте. Это была миссия без экипажа, но она доставила на низкую орбиту 33 научных груза, большая часть из них для NASA.

Запуск обеспечил несколько минут невесомости, в ходе которых исследователи проводили дистанционные исследования, передает Engadget. К примеру, полезная нагрузка от Honeybee Robotics призвана изучать прочность планетарных почв при различных гравитационных условиях.

Эта миссия, по сути, была повторением прошлогоднего полета, преждевременно завершившегося из-за неисправности водородного ракетного двигателя ускорителя New Shepard. Эта аномалия привела к приостановлению запусков Blue Origin к завершению расследования Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Расследование FAA завершилось в сентябре, Blue Origin получила зеленый свет для новых запусков после того, как компания выполнила комплекс корректирующих мер, предусмотренных агентством. Это включало переработку двигателя и сопла ракеты-носителя, а также некоторые процедурные изменения. Компания не объявила никаких официальных планов по предстоящим пилотируемым полетам, но Blue Origin начала увеличивать количество рекламных акций, чтобы привлечь клиентов для полетов с экипажем.

После 15 месяцев простоя космолет New Shepard от Blue Origin снова полетит (с понедельника). New — в 2024-м

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