Blue Origin успешным запуском ракеты New Shepard возвращается после 15-месячного простоя

24-я миссия Blue Origin официально успешна. Ракета New Shepard взлетела, ракета-носитель и капсула для экипажа безопасно отделились внутри полета и приземлились в указанном месте. Это была миссия без экипажа, но она доставила на низкую орбиту 33 научных груза, большая часть из них для NASA.

Запуск обеспечил несколько минут невесомости, в ходе которых исследователи проводили дистанционные исследования, передает Engadget. К примеру, полезная нагрузка от Honeybee Robotics призвана изучать прочность планетарных почв при различных гравитационных условиях.

Эта миссия, по сути, была повторением прошлогоднего полета, преждевременно завершившегося из-за неисправности водородного ракетного двигателя ускорителя New Shepard. Эта аномалия привела к приостановлению запусков Blue Origin к завершению расследования Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Расследование FAA завершилось в сентябре, Blue Origin получила зеленый свет для новых запусков после того, как компания выполнила комплекс корректирующих мер, предусмотренных агентством. Это включало переработку двигателя и сопла ракеты-носителя, а также некоторые процедурные изменения. Компания не объявила никаких официальных планов по предстоящим пилотируемым полетам, но Blue Origin начала увеличивать количество рекламных акций, чтобы привлечь клиентов для полетов с экипажем.