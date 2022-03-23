Blue Origin покинул ведущий инженер по ракетным двигателям — прямо перед отгрузкой первых (готовых к полету) двигателей BE-4 концерна ULA

Аэрокосмическая компания Джефа Безоса Blue Origin потеряла ведущего инженера по ракетным двигателям Джона Вилью из-за приближающихся поставок своих ракетный двигателей BE-4 для United Launch Alliance (ULA).

По данным ArsTechnica, генеральный директор Blue Origin Боб Смит недавно проинформировал сотрудников об уходе Вильи, старшего вице-президента Blue Engines. В электронном письме Смита к сотрудникам сказано, что Вилья покидает компанию, чтобы заниматься «множеством» своих интересов и хобби (помимо работы).

«Во время своего пребывания в Blue Джон руководил командой, которая поддерживала восемь миссий New Shepard с двигателями BE-3PM, провела бесчисленные испытания и добилась прогресса в программах разработки нескольких двигателей. Он также создал команду по двигателям мирового класса, наняв одних из лучших специалистов в бизнесе», — написал Смит.

По данным издания, знакомые с работой Вильи, подтвердили, что он был хорошим менеджером и инженером, который помог вернуть программу ракетных двигателей BЕ-4 в нужное русло. Представитель Blue Origin заявил, что уход Вильи не повлияет на производство двигателей BE-4.

В августе 2021 года, до прихода Вильи, инженеры и техники, работающие над созданием и испытанием опытных двигателей BE-4, столкнулись с многочисленными проблемами, в том числе с «плохим оборудованием».

Blue Origin разрабатывает BE-4 с 2011 года для собственной орбитальной ракеты-носителя New Glenn для доставки грузов и людей на земную орбиту. Изначально Blue Origin обещала выполнить первый полет New Glenn в 2020 году, но с тех пор было несколько переносов и сейчас компания нацеливается на конец 2022 года.

Займет место Вильи его заместитель Линда Кова. Теперь она временно возглавит команду Engines в Blue Origin. Кова пришла в компанию в 2021 году после 35 лет работы над различными программами двигателей в Aerojet Rocketdyne. Она руководила разработкой двигателя AR1, который проиграл двигателю BE-4 в конкурсе, проведенном United Launch Alliance для своей новой ракеты Vulcan.