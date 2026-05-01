Китайский производитель пылесосов показал электрокар с ракетными двигателями

Китайский бренд электроники Dreame, специализирующийся на производстве пылесосов, показал свой электрокар с парой ракетных ускорителей.





Ожидается, что суперкар Nebula NEXT 01 JET Edition будет разгоняться от 0 до 100 км/ч за невероятные 0,9 сек. Этот автомобиль — значительно модифицированная версия электрокара NEXT 01 с мощностью 1900 л.с., впервые продемонстрированного на CES 2026 в январе.

Если Nebula NEXT 01 JET Edition действительно получит обещанное ускорение, она станет одной из самых быстрых машин. Суперкар, как сообщается, оснащен двойной системой твердотопливных ракетных ускорителей с максимальной тягой 100 кН. Реакция на нажатие педали газа происходит за 150 миллисекунд.

Как утверждают в Dreame, технологии, положенные в основу JET Edition разрабатывались в течение последнего десятилетия. Они включают управление шасси с помощью ИИ, электромагнитную активную подвеску, высококачественную систему LiDAR для обнаружения выбоин и пешеходов, а также возможности уровня L3+ для обеспечения полностью автономного вождения.





Участие в презентации суперкара в Сан-Франциско, в частности, принял соучредитель подразделения Google X по разработке амбициозных проектов Себастьян Тран и команда Google по разработке беспилотных авто.

Пока неизвестно, удастся ли Dreame довести эту модель до серийного производства. Однако компания серьезно нацелена выпустить на рынок Next 01 — версию без реактивных двигателей. Это четырехдверный электрический гиперседан, который будет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 1,8 сек. Компания планирует выпустить эту модель на рынок уже в середине 2027 года.

Ранее мы писали, что китайская Dreame создает электросуперкар.

Источник: NewAtlas