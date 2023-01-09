Bluetti представила инверторную систему автономного питания EP900 мощностью 9 кВт, масштабируемую до 79 кВт⋅ч с помощью внешних аккумуляторов B500

На CES 2023 компания Bluetti представила флагманскую инверторную систему бесперебойного питания для дома EP900, способную выдавать мощность 9 кВт. Комбинация станции EP900 и аккумуляторов B500 масштабирует количество сохраненной энергии до впечатляющих 79 кВт⋅ч. К системе также можно подключить солнечные элементы мощностью до 9 кВт.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Комбинация EP900 + B500 включается всего через 10 мс после отключения электросети, обеспечивая бесперебойность питания. Система на основе EP900 может служить не только в качестве резерва, но и для экономии затрат на электроэнергию при суточной разнице в цене, а также за счет солнечной генерации. Она обладает расширенными возможностями управления нагрузкой, позволяющими перераспределять источники питания в зависимости от времени суток, мощности внешних источников и других условий. Встроенный гибридный инвертор обеспечивает устойчивые 120/240 В переменного тока от всех источников.

Компания продемонстрировала и другие новинки, такие как компактная станция резервного питания EB55 мощностью 500 Вт для использования в походных условиях или дома.

Курс EMPLOYER BRANDING Вибудовуйте якісний і привабливий бренд роботодавця всього за один місяць. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Солнечный генератор AC500 с 16 розетками, который также может выдавать чистую синусоиду и мощность 5 кВт, способен заряжаться суммарной мощностью до 8 кВт с помощью сети переменного тока совместно с солнечной энергией. Совместно с батареями B300S, запас энергии системы масштабируется до 18,4 кВт⋅ч.

Источник: wccftech