BMW представила электрокроссовер iX3: запас хода до 800 км и зарядка за 10 минут

BMW представила новый электромобиль iX3, который стал «большим скачком» вперед по сравнению с нынешними моделями компании. Эта версия предлагает немалый запас хода, ультрабыструю зарядку и целый ряд передовых технологий.

BMW обещала, что iX3 станет «новым эталоном для индустрии», и не преувеличила. Стильный электрический кроссовер дебютировал на Мюнхенском автосалоне в пятницу как первая модель серии Neue Klasse. После презентации генеральный директор BMW Оливер Ципсе назвал это событие «моментом, который случается раз в жизни» и началом новой эры для бренда.

iX3 — это первый автомобиль совершенно нового поколения BMW, созданный с нуля. По словам Ципсе, компания «пропустила целое поколение» в дизайне, сделав модель в то же время «ещё более BMW, чем когда-либо».

Характеристики BMW iX3

Габариты BMW iX3 составляет 4782 мм в длину, 1895 мм в ширину и 1635 мм в высоту. Это делает его близким по размерам к Porsche Macan Electric.

Чтобы достичь максимальной дальности хода на одном заряде, автомобиль получил чистый, аэродинамичный дизайн с минимумом линий. Одним из главных изменений стал новый передок с вертикально ориентированной решёткой радиатора, которая подчёркивает более прямые пропорции кузова.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Это первый электромобиль BMW на новой платформе Gen6, которая обеспечивает существенные улучшения в запасе хода, эффективности, зарядке и функциональности. К тому же iX3 стал первым электрокаром компании с возможностью двусторонней зарядки.

По циклу WLTP запас хода составляет до 800 км. По американскому стандарту EPA ожидается около 400 миль (643 км). Благодаря 800-вольтовой архитектуре, iX3 поддерживает мощность зарядки до 400 кВт. По данным BMW, за 10 минут батарея может получить энергию, которой хватит более чем на 370 км.

Обновленный салон и «супермозги»

Интерьер тоже претерпел радикальные изменения: минималистичный стиль сочетается с новыми технологиями. В центре расположен огромный 17,9-дюймовый дисплей мультимедийной системы, работающей на новой ОС BMW Operating System X. Новая мультимедийная система работает на базе четырех мощных компьютеров, которые способны обрабатывать данные в 20 раз быстрее, чем нынешние решения.

Модель стала первой в линейке с новым интерфейсом Panoramic iDrive, который, по словам компании, создает «совершенно новый опыт вождения» и станет стандартом для будущих моделей BMW.

Цена

Производство электромобиля BMW iX3 стартует уже в этом году на новом заводе BMW в Дебрецене (Венгрия). Первые поставки в Европу запланированы на начало 2026 года, а в США модель появится летом. Для Китая будет выпущена специальная версия на заводе в Шэньяне.

Сначала компания представит версию BMW iX3 50 xDrive. В Германии ее уже можно заказать по цене от €68900. В США летом 2026 года новый iX3 будет продаваться от $60000 с запасом хода около 400 миль (643 км). В начале 2027 года появятся варианты iX3 40 sDrive и iX3 40 xDrive. BMW заявила, что цены будут начинаться с менее чем $55000, а запас хода будет превышать 300 миль (более 480 км).

BMW подтвердила, что со следующего года все ее модели будут новыми. К 2027 году компания планирует выпустить 40 новых или обновлённых автомобилей, и iX3 станет первым в этом крупном обновлении линейки.

Источник: electrek