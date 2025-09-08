Новости Авто 08.09.2025 comment views icon

BMW представила электрокроссовер iX3: запас хода до 800 км и зарядка за 10 минут

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

BMW представила електрокросовер iX3: запас ходу до 800 км та зарядка за 10 хвилин

BMW представила новый электромобиль iX3, который стал «большим скачком» вперед по сравнению с нынешними моделями компании. Эта версия предлагает немалый запас хода, ультрабыструю зарядку и целый ряд передовых технологий.

BMW обещала, что iX3 станет «новым эталоном для индустрии», и не преувеличила. Стильный электрический кроссовер дебютировал на Мюнхенском автосалоне в пятницу как первая модель серии Neue Klasse. После презентации генеральный директор BMW Оливер Ципсе назвал это событие «моментом, который случается раз в жизни» и началом новой эры для бренда.

BMW представила електрокросовер iX3: запас ходу до 800 км та зарядка за 10 хвилин

iX3 — это первый автомобиль совершенно нового поколения BMW, созданный с нуля. По словам Ципсе, компания «пропустила целое поколение» в дизайне, сделав модель в то же время «ещё более BMW, чем когда-либо».

Характеристики BMW iX3

Габариты BMW iX3 составляет 4782 мм в длину, 1895 мм в ширину и 1635 мм в высоту. Это делает его близким по размерам к Porsche Macan Electric.

Чтобы достичь максимальной дальности хода на одном заряде, автомобиль получил чистый, аэродинамичный дизайн с минимумом линий. Одним из главных изменений стал новый передок с вертикально ориентированной решёткой радиатора, которая подчёркивает более прямые пропорции кузова.

BMW представила електрокросовер iX3: запас ходу до 800 км та зарядка за 10 хвилин

Это первый электромобиль BMW на новой платформе Gen6, которая обеспечивает существенные улучшения в запасе хода, эффективности, зарядке и функциональности. К тому же iX3 стал первым электрокаром компании с возможностью двусторонней зарядки.

По циклу WLTP запас хода составляет до 800 км. По американскому стандарту EPA ожидается около 400 миль (643 км). Благодаря 800-вольтовой архитектуре, iX3 поддерживает мощность зарядки до 400 кВт. По данным BMW, за 10 минут батарея может получить энергию, которой хватит более чем на 370 км.

BMW представила електрокросовер iX3: запас ходу до 800 км та зарядка за 10 хвилин

Обновленный салон и «супермозги»

Интерьер тоже претерпел радикальные изменения: минималистичный стиль сочетается с новыми технологиями. В центре расположен огромный 17,9-дюймовый дисплей мультимедийной системы, работающей на новой ОС BMW Operating System X. Новая мультимедийная система работает на базе четырех мощных компьютеров, которые способны обрабатывать данные в 20 раз быстрее, чем нынешние решения.

Спецпроекты
Не довіряти нікому, навіть якщо користувач всередині системи: як працює модель кібербезпеки Zero Trust
Як біржі сприяють розвитку сучасних професійних трейдерів. Добірка платформ та важливі нюанси

Модель стала первой в линейке с новым интерфейсом Panoramic iDrive, который, по словам компании, создает «совершенно новый опыт вождения» и станет стандартом для будущих моделей BMW.

Цена

Производство электромобиля BMW iX3 стартует уже в этом году на новом заводе BMW в Дебрецене (Венгрия). Первые поставки в Европу запланированы на начало 2026 года, а в США модель появится летом. Для Китая будет выпущена специальная версия на заводе в Шэньяне.

Сначала компания представит версию BMW iX3 50 xDrive. В Германии ее уже можно заказать по цене от €68900. В США летом 2026 года новый iX3 будет продаваться от $60000 с запасом хода около 400 миль (643 км). В начале 2027 года появятся варианты iX3 40 sDrive и iX3 40 xDrive. BMW заявила, что цены будут начинаться с менее чем $55000, а запас хода будет превышать 300 миль (более 480 км).

BMW подтвердила, что со следующего года все ее модели будут новыми. К 2027 году компания планирует выпустить 40 новых или обновлённых автомобилей, и iX3 станет первым в этом крупном обновлении линейки.

Источник: electrek

Популярные новости

arrow left
arrow right
91% емкости после 160 тыс. км: реальный тест VW ID.3 развеивает страхи о батареях электромобилей
Subaru представила электрокроссовер Uncharted — с разгоном до «сотни» за 5 секунд и запасом хода 492 км
Электрический минивэн Mercedes VLE преодолел 1100 км от Штутгарта до Рима
Tesla Cybertruck не плавает, а Chevy Bolt EUV эффектно делает это во время наводнения в Техасе
Hyundai показала электрокроссовер Elexio: «умная» подвеска, морозостойкость и мощность до 312 л.с.
Краштест молнией: электромобиль BYD Song Plus выдержал три попадания подряд
Kia EV4 преодолел 110 тыс. км и износил батарею лишь на 5%
Tesla Cybertruck плохо продается? Надо поднять цену на $15 000
Индийская Mahindra создала бэтмобиль: ограниченная версия внедорожника BE 6 Electric Origin
Tesla Model Y Performance стартует в Европе от €62 тыс.: 460 л.с., 3,5 секунды до "сотни" и 580 км запаса хода
Новые электрические Audi Q6 и SQ6 Sportback e-tron предлагают до 509 л.с. и более 500 км запас хода за $69600 и выше
План B для Lamborghini: гибрид вместо электрокара Lanzador — эмоции важнее технологий
Американский Ford представил электрический Bronco New Energy, но США его не увидят — только для Китая
Ford анонсирует электропикап, втрое дешевле Cybertruck
Представлен EV-внедорожник Lucid Gravity X: 724 км на одном заряде и динамика спорткара
Tesla открыла продажи Model Y в Индии — вдвое дороже, чем в США
3000 электрических "лошадей": BYD готовит причудливый суперкар
1548 л.с. и 300 км/ч в семейном кузове: Xiaomi готовит самый быстрый серийный электрокроссовер YU7 Ultra
Сооснователь раскритиковал Tesla: «Миру нужны дешевые авто, а не Cybertruck, похожий на мусорный бак»
Xiaomi YU7 выжимает Tesla Model Y из Китая: поставки за два месяца, очередь на год, но страхователи уже отчитываются
Volkswagen внедрила ежемесячную подписку за полную мощность электродвигателя
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить