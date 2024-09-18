Porsche Macan: электрический кроссовер с мощностью до 639 л.с., запасом хода до 613 км и ценой от 3,4 млн грн

В Украине состоялась презентация нового электромобиля Porsche Macan. Авто построено на электрической платформе Premium Platform Electric (PPE). В этой модели Porsche использует электродвигатели последнего поколения PSM с использованием магнитов. До конца 2026 года электрический Macan будет параллельно сосуществовать с бензиновым.

Модельный ряд электрического Macan включает четыре версии: Macan, Macan 4, Macan 4S, Macan Turbo. Версия Macan 4 при использовании функции Launch Control выдает мощность до 300 кВт (408 л.с.), а Macan Turbo — до 470 кВт (639 л.с.). Крутящий момент достигает 650 и 1130 Нм соответственно. Macan 4 ускоряется от 0 до 100 км/ч за 5,1 секунды, а Macan Turbo — за 3,3 секунды. Максимальная скорость этих моделей составляет 220 и 260 км/ч соответственно.

Электродвигатели нового Macan питаются от литий-ионной батареи, размещенной в днище. Общая емкость 100 кВт-ч, из которых активно можно использовать до 95 кВт-ч. Запас хода в смешанном режиме согласно WLTP составляет:

Macan — до 641 км,

Macan 4 — до 612 км,

Macan 4S — до 601 км,

Macan Turbo — до 590 км.

В автомобилях используется 800-вольтовая архитектура. Мощность зарядки на 800-вольтовых зарядных станциях составляет до 270 кВт. На 400-вольтовых зарядных станциях авто будет заряжаться от 10 до 80% меньше, чем за 22 минуты. Во время движения электродвигатели могут рекуперировать до 240 кВт энергии.

Цифровая концепция Porsche Driver Experience предлагает сочетание цифровых и аналоговых элементов. Macan оснащён дисплеем нового поколения и концепцией управления с тремя экранами, включая отдельно расположенную 12,6-дюймовую панель приборов с изогнутым дизайном и 10,9-дюймовый центральный дисплей. Пассажир может просматривать информацию, настраивать параметры информационно-развлекательной системы или транслировать видеоконтент во время движения автомобиля через собственный опциональный 10,9-дюймовый экран.

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Porsche Driver Experience также содержит проекционный дисплей на лобовом стекле с технологией дополненной реальности. Виртуальные элементы плавно появляются перед водителем на расстоянии 10 метров и соответствуют размеру 87-дюймового дисплея. Информационно-развлекательная система основана на операционной системе Android Automotive.

Macan 4 и Macan Turbo имеют полный привод. Система Porsche Traction Management (ePTM) с электронным управлением работает примерно в пять раз быстрее, чем обычная система полного привода. Она может реагировать на пробуксовку в течение 10 миллисекунд. Кроме того, распределение привода на все колеса регулируется выбранной программой вождения.

Модели Macan с пневмоподвеской имеют систему амортизации PASM, оснащённую амортизаторами с 2-клапанной технологией. Расширенные характеристики демпфирования обеспечивают более широкий диапазон между комфортом и производительностью. Это делает различия между программами вождения еще более ощутимыми.

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Впервые Macan получил опциональную систему управления задней осью с максимальным углом поворота в 5°. Она обеспечивает уменьшенный радиус разворота в 11,1 метра.

Новый Porsche Macan уже доступен для заказа и тест-драйва во всех официальных дилерских центрах. Цена Macan в Украине начинается от 3 437 910 грн.